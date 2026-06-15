¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò¾Þ»¿¡ÖÌ´¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»î¹ç¡×¡¡¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ì³¤á¤ë¡È¥·¥ó¥È·ÐÍ³¡É¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Áª¼ê¤¬ÂçË½¤ì
¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡¢8Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿FIFA¥é¥ó¥¯18°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï½éÀï¤ÇÆ±8°Ì¤Ç²áµî3ÅÙ¤Î½àÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò1¤È¤·¤¿¡£ÉÚ°Â·òÍÎ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤êÆüËÜÂåÉ½¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ï15Æü¡¢TikTok¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¤è¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤â¤¦ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Í¡¢Ã¯°ì¿Í½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡×¤È¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸åÈ¾¡¢Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÃæÂ¼·ÉÅÍ
¤Ê¤«¤Ç¤â¼«¼Ò¤¬¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ì³¤á¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼°ìÉô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤Ë¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤Î2Áª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤Í¡£³§¤µ¤ó´Ñ¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤À¤Ã¤Æ¤¢¤½¤³¤«¤é¡¢DF¤Î¤ÍÂ¤Î²¼¤ò¤Í¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ë¥¢¤Ë¤¢¤½¤³¤Ë¡¢½³¤ê¹þ¤á¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£Èó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¹¤´¤¤ÌöÆ°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢³ùÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¡¢¾®ÀîÁª¼ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Í¡¢¤¢¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤ÎOB¤Î¤Í¡¢³ùÅÄÁª¼ê¤ÎÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÆ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ°Æ»¤¬¾å¤Ë¥º¥ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤¢¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤â¤¦¤¢¤Î¥×¥ì¥¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎWÇÕ½é¥´¡¼¥ë¤òÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡Àï21Æü¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»î¹çÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Î¿®¡£¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡¢³§¤µ¤óºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¤Í¡¢´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¢¤Î»Ñ¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢2-0¡¢3-0¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦ÉáÃÊ¤ÎÅØÎÏ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÄìÎÏ¤¬¤³¤¦¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¾Íè¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢Ì´¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£