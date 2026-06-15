ＪＲＡは１５日、２０２６年度の顕彰者を発表し、２０２１年２月に騎手を引退して現在は調教師の蛯名正義元騎手（５７）が選出された。騎手時代のＪＲＡ通算は２５４１勝（歴代５位）でＧ１・２６勝を含む重賞１２９勝の成績を挙げた。

１９９６年天皇賞・秋でバブルガムフェローに騎乗してＧ１初制覇を達成。２０１０年にはアパパネとのコンビで牝馬３冠を成し遂げた。さらに１９９９年にはエルコンドルパサーで世界に挑戦し、フランスのサンクルー大賞（Ｇ１）とフォワ賞（Ｇ２）を勝利。凱旋門賞ではモンジューの２着に敗れたものの、日本競馬のレベルの高さを証明。同レースには２０１０年にもナカヤマフェスタで挑戦して２着に善戦した。ＪＲＡでは０１年に１３３勝を挙げて全国リーディングを獲得した。

蛯名師はＪＲＡを通じて「栄誉ある顕彰者に選出していただきまして誠にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。３４年間の騎手生活のなかで、多くの馬に素晴らしい舞台に連れていってもらい、たくさんのレースを勝たせていただきました。今は調教師として違う立場で毎日馬と接しておりますが、馬に対する思いは変わりません。これからもいっそう精進してまいりたいと思っております」とコメントを発表した。