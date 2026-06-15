JRAは15日、26年度の顕彰馬選定記者投票の結果を発表し、オジュウチョウサン（牡15、父ステイゴールド）が選定された。有効投票数157票のうち136票（得票率86.6％）を獲得し、選定基準の4分の3以上（118票以上）を得た。

得票数一覧（左から馬名、得票数、得票率の順）は以下の通り。

オジュウチョウサン 136票 86.6％

ドウデュース 65票 41.4％

ブエナビスタ 65票 41.4％

モーリス 64票 40.8％

シーザリオ 50票 31.8％

ハーツクライ 40票 25.5％

ソダシ 14票 8.9％

ゴールドシップ 11票 7％

ダイワスカーレット 11票 7％

デアリングタクト 10票 6.4％

ヴィクトワールピサ 10票 6.4％

ダイワメジャー 6票 3.8％

レモンポップ 6票 3.8％

マルシュロレーヌ 3票 1.9％

キズナ 2票 1.3％

ドゥラメンテ 2票 1.3％

アスクビクターモア 1票 0.6％

エピファネイア 1票 0.6％

グランアレグリア 1票 0.6％

シャフリヤール 1票 0.6％

スターズオンアース 1票 0.6％

※投票者数157人、記者1人あたり最大4頭の投票を実施、選定には投票者数の4分の3(75％)＝118票以上の得票が必要

▽顕彰馬 84年に日本中央競馬会30周年記念事業として制度が発足。中央競馬の発展に多大な貢献があった馬の功績を称え、表彰する「競馬の殿堂」。99年までは顕彰馬選考委員会の審議により選定。00年以降は競馬の報道に携わって10年以上の記者による投票（14年から2頭増えて1人4頭までの連記式、該当馬なしも可）となり、全体の4分の3以上の得票で選定される。昨年までに選定された顕彰馬はクモハタ、セントライト、クリフジ、トキツカゼ、トサミドリ、トキノミノル、メイヂヒカリ、ハクチカラ、セイユウ、コダマ、シンザン、スピードシンボリ、タケシバオー、グランドマーチス、ハイセイコー、トウショウボーイ、テンポイント、マルゼンスキー、ミスターシービー、シンボリルドルフ、メジロラモーヌ、オグリキャップ、メジロマックイーン、トウカイテイオー、ナリタブライアン、タイキシャトル、エルコンドルパサー、テイエムオペラオー、ディープインパクト、ウオッカ、オルフェーヴル、ロードカナロア、ジェンティルドンナ、キタサンブラック、アーモンドアイ、コントレイル、キングカメハメハ、イクイノックスの38頭。顕彰馬のブロンズ像が東京競馬場内の競馬博物館に展示される。