「J１昇格のために来ました」ドイツ１部でゴールも決めた元シャルケMFが湘南加入！かつて久保建英＆中村敬斗らと共にU-17W杯に出場
J２の湘南ベルマーレは６月15日、上月壮一郎が加入すると発表した。
2000年12月生まれの上月は京都サンガF.Cの下部組織出身で、高校生でトップデビュー。現在森保ジャパンの一員として北中米ワールドカップを戦う久保建英、中村敬斗、菅原由勢らと共に2017年のU-17ワールドカップに出場した逸材だ。
2021年に京都を退団後、ドイツの５部リーグから這い上がり、22年夏に名門シャルケのセカンドチームと契約。その年の冬にトップチームに昇格し、23年１月にはブンデスリーガ１部でゴールも決めた。
ただ、そのシーズンにシャルケが２部に降格したなか、翌シーズンは出場機会が限られ、24年１月にポーランドのグルニク・ザブジェへレンタル移籍。同年夏に1860ミュンヘンへ移籍し、25年夏からはヴィクトリア・ケルンに在籍していた。
５年ぶりにJリーグに復帰する25歳のMFは「湘南ベルマーレに関わるすべての皆さま」に向けて「はじめまして、上月壮一郎です。J１昇格のために来ました。湘南ベルマーレのために、全力で闘います。よろしくお願いいたします」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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2000年12月生まれの上月は京都サンガF.Cの下部組織出身で、高校生でトップデビュー。現在森保ジャパンの一員として北中米ワールドカップを戦う久保建英、中村敬斗、菅原由勢らと共に2017年のU-17ワールドカップに出場した逸材だ。
2021年に京都を退団後、ドイツの５部リーグから這い上がり、22年夏に名門シャルケのセカンドチームと契約。その年の冬にトップチームに昇格し、23年１月にはブンデスリーガ１部でゴールも決めた。
５年ぶりにJリーグに復帰する25歳のMFは「湘南ベルマーレに関わるすべての皆さま」に向けて「はじめまして、上月壮一郎です。J１昇格のために来ました。湘南ベルマーレのために、全力で闘います。よろしくお願いいたします」とコメントした。
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