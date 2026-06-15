15日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比8.5％増の6922億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.8％増の5455億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> 、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、上場インデックスファンド米国株式ヘッジ <2562> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> など79銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ低ベータ５０ <2069> など19銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が11.29％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が8.65％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が7.76％高、ＮＥＸＴ インドブル <2046> が6.65％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が6.61％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は14.21％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は8.14％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は8.02％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は6.16％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は5.65％安と大幅に下落した。



日経平均株価が3297円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3657億1300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2979億5900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が540億7400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が364億3200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が232億7000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が220億500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が131億3000万円の売買代金となった。



株探ニュース