『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』ブルーレイ＆DVD、店舗別購入特典のufotable描き下ろしイラスト公開
7月29日に発売される『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブルーレイ＆DVDより、店舗別購入特典のufotable描き下ろしイラストが一挙公開された。
【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブルーレイ＆DVD発売告知CM 第2弾も！
アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。
家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送・配信を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。
2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信し、2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信した。
そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を劇場版三部作として制作することを発表。第一章 猗窩座再来は、日本を含む158の国と地域で順次公開。日本では2025年7月18日より公開し、一部劇場を除き今年4月9日をもって終映を迎えた。
このたび、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブルーレイ＆DVDの店舗別購入特典に使用される描き下ろしイラストを公開。
また、ブルーレイ＆DVDの発売を記念して、舞台あいさつ付上映会の開催が決定。対象商品を期間内に対象店舗にて予約購入した人に舞台あいさつ付上映会に応募可能な「シリアルコード」を配布中だ。応募期間は6月21日23時59分まで。詳細は公式サイトにて。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブルーレイ＆DVDは、7月29日発売。
※竈門禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブルーレイ＆DVD発売告知CM 第2弾も！
アニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス1巻〜23巻で累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。
家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送・配信を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信。
そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』を劇場版三部作として制作することを発表。第一章 猗窩座再来は、日本を含む158の国と地域で順次公開。日本では2025年7月18日より公開し、一部劇場を除き今年4月9日をもって終映を迎えた。
このたび、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブルーレイ＆DVDの店舗別購入特典に使用される描き下ろしイラストを公開。
また、ブルーレイ＆DVDの発売を記念して、舞台あいさつ付上映会の開催が決定。対象商品を期間内に対象店舗にて予約購入した人に舞台あいさつ付上映会に応募可能な「シリアルコード」を配布中だ。応募期間は6月21日23時59分まで。詳細は公式サイトにて。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ブルーレイ＆DVDは、7月29日発売。
※竈門禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記