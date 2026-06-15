「お前がイエローやろ！」NHK中継でお茶の間を虜にした本田圭佑、オランダ戦で“一番オモロかった語録”はどれだ？ 「リアルに爆笑した」【日本代表】
現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦し、２−２の引き分けに終わった。
早朝の日本列島を熱狂させた日蘭決戦だが、その盛り上げに大きな貢献を果たしたひとりが、元日本代表MFの本田圭佑だ。今大会はNHKの解説を担当して現地入り。４年前のカタール大会ではABEMA解説で新境地を開き、自由奔放な言葉の数々をファンが絶賛。今回のオランダ戦でも期待通り、あるいは期待以上のエンターテナーぶりを示した。
立ち上がりから舌好調の40歳は、「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ！」「押してるやん！あかんやろ！」「オランダ、デパイとか勝ってる時に調子乗って出すから！」「（給水タイムで）これなんすか？」「デ・ヨングがうざい」「オランダはトレイの便器の高さもめちゃ高い」などなど印象的な発言を連発。世界最大のプロレス団体「WWE」の大人気女性レスラーであるリブ・モーガンが一瞬映り込んだ際にも、「誰...？」とストレートに視聴者の想いを代弁した。
そんななか、やはりSNS上でもっと厚い支持を得たのは、日本が２−２に追いついた直後、途中出場の伊東純也とレフェリーが接触してしまったシーンでの痛烈なツッコミだ。「おい、何やってんねん！」「レフェリーお前がイエローやろ！」と叫び、緊迫感が漂うタイミングで視聴者の爆笑を誘った。
Ｘ上では「主審へのダメ出しが一番オモロかった」「リアルに爆笑した」「NHKがABEMA化してたな」「あんなこと言う解説者初めてみたわ」「すっきりしました。ありがとう」「NGとかないんか本田w」「自由すぎてサイコー」などなど、さまざまな議論が交わされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
早朝の日本列島を熱狂させた日蘭決戦だが、その盛り上げに大きな貢献を果たしたひとりが、元日本代表MFの本田圭佑だ。今大会はNHKの解説を担当して現地入り。４年前のカタール大会ではABEMA解説で新境地を開き、自由奔放な言葉の数々をファンが絶賛。今回のオランダ戦でも期待通り、あるいは期待以上のエンターテナーぶりを示した。
そんななか、やはりSNS上でもっと厚い支持を得たのは、日本が２−２に追いついた直後、途中出場の伊東純也とレフェリーが接触してしまったシーンでの痛烈なツッコミだ。「おい、何やってんねん！」「レフェリーお前がイエローやろ！」と叫び、緊迫感が漂うタイミングで視聴者の爆笑を誘った。
Ｘ上では「主審へのダメ出しが一番オモロかった」「リアルに爆笑した」「NHKがABEMA化してたな」「あんなこと言う解説者初めてみたわ」「すっきりしました。ありがとう」「NGとかないんか本田w」「自由すぎてサイコー」などなど、さまざまな議論が交わされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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