関東地方は今日15日(月)、朝から雲が広がり、気温の上がり方が鈍くなっています。正午の気温は東京都心で19.6℃と、前日14日(日)の同時刻の26.3℃を大きく下回りました。この後も20℃前後で横ばいとなり、日差しが戻っても北風の影響で暑さは抑えられそうです。

正午の気温 東京都心は前日より約7℃低く

今日15日(月)正午の気温は東京都心で19.6℃でした。前日14日(日)の同じ時刻は26.3℃だったため、約7℃も低くなっています。関東各地でも20℃前後の所が多く、さいたま市19.5℃、横浜市20.0℃、千葉市19.6℃など、前日より5℃以上低い所が多くなっています。





前日14日(日)までは季節先取りの暑さとなっていましたが、今日15日(月)は一転して空気がひんやりと感じられます。

日差しが戻っても気温は横ばい 北風でひんやり

午後は次第に雲が薄くなり、東京都心でも夕方にかけて日差しが戻るでしょう。ただ、北よりの風が吹いているため、気温は21℃前後でほぼ横ばいとなりそうです。日差しが出ても気温の上昇は抑えられ、半袖では少し涼しく感じる時間帯もありそうです。ここ数日の蒸し暑さに慣れていた方は、気温差で体調を崩さないようにご注意ください。

明日16日(火)は晴れて気温上昇 再び夏の陽気へ

明日16日(火)は高気圧に覆われて、広く晴れる見込みです。朝は15℃前後まで下がる所がありますが、日中は気温がぐんぐん上昇するでしょう。最高気温は東京都心で28℃、さいたま市29℃、前橋市29℃の予想で、再び夏日となる所が多いでしょう。



今日15日(月)のひんやりした空気から一転して昼間は暑さが戻るため、服装選びに注意しながら、こまめな水分補給も心掛けてください。