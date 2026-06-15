髪を切った彼女に「もうイメチェンしない！」とショックを与える反応９パターン
気合を入れて新しい髪型で現れた彼女に、ウッカリした反応をしてしまって、スネられた経験はないでしょうか。そこで今回は10代から30代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「髪を切った彼女に『もうイメチェンしない！』とショックを与える反応」と、女性が望む返し方を紹介します。
【１】「俺は長いほうが好きだ」と、自分の好みを押しつける
「『早く伸ばせよ』って、私の自由でしょ！」（20代女性）というように、彼女の希望を無視した俺様発言は相手の気持ちを一気に冷ましかねません。「気分を変えたかった」（10代女性）という、彼女の気持ちを尊重してあげましょう。
【２】「前はダサかったもんな」と、以前の状態をけなす
「不愉快だってば！」（20代女性）というように、新しい髪型をホメるために前の髪型をけなされても女性はムッとするようです。「とにかく何かと比べないで」（10代女性）、今の髪型をシンプルに認める返答が好まれるようです。
【３】「なんか、キノコっぽくね？」と、マイナスイメージに例える
「ボブに挑戦したのに…」（10代女性）というように、無神経な例えに傷ついた女性もいます。逆に「可愛い芸能人に例えられてもウソっぽい」（10代女性）という意見もあるので、安易に「例え」を用いるのは避けたほうがよいかもしれません。
【４】「いいんじゃね？」と、適当にあしらう
「『どうでもいい』的な返事にムカついた」（10代女性）などと、投げやりな言い方も気分を害されます。「『いいじゃーん！』とアゲアゲで」（10代女性）というように、似たようなフレーズでもポジティブな言い方で印象を変えましょう。
【５】「髪が短いと、顔が大きく見えるね」などと、冷静に分析する
「『バランス悪いよね』って、何様？」（20代女性）というように、素人男性にコメンテーター気取りで指摘されると、女性はカチンとくるようです。「『イメージ変わったね』くらいで十分」（20代女性）などと、ネガティブな批評は避けたほうが火種となりにくいでしょう。
【６】「やっちまったな！」と、不要なツッコミを入れる
「切りすぎたと落ち込んでいるときに、傷口に塩を塗るのは…」（10代女性）などと、ヘタに笑いを取りに行くと、ウケるどころか怒りを返されかねません。「ウソでも『おかしくないよ』とか優しい一言を」（20代女性）というように、空気を読んで対応しましょう。
【７】「あ…、切ったんだ…」と、ビミョーな返しをする
「『え？ 似合わない？』と聞き返したら、『いやいや、そんなことないよ』って、いいのか悪いのか…」（30代女性）などと、すかさずホメなかったために彼女に勘ぐられるケースも。「『おっ♪』と言ってニコッとするだけでOK」（20代女性）との声もあるように、瞬発力で勝負しましょう。
【８】「…」と、まったく気づかない
「『切ったのよ』って言っても、『へ？』って。張り合いないったら…」（20代女性）などと、彼の反応の薄さを嘆く女性はたくさんいます。「ちょっと鈍感なとこが可愛いかったりするけど、教えたら『いいね』ぐらいは返して！」（20代女性）という気持ちに気づいてあげましょう。
【９】「えー、前のほうが似合ってたねー」と、今さらなことを言う
「せっかく切ったのに…」（20代女性）と、後ろ向きな感想にガッカリする声が多数。「『長いのも似合ってたけど、ショートも夏っぽいね』とか両方ホメて！」（20代女性）というように、ビフォーアフターともに持ち上げるコメントが無難なようです。
髪型を変えたときの彼氏の反応もさまざまなら、それを受けとめる女性の反応も実にさまざまなようです。例えば、「似合わない」というキツイ一言に傷つく人もいれば、「はっきりしてて良い」とOKの女性もいます。とはいえ、否定的なコメントはやはり地雷を踏みかねないもの。彼女のタイプやその日の気分をじっくり見極める必要がありそうです。（水谷仁美）
【調査概要】
期間：2013年３月20日（水）から３月26日（火）まで
対象：合計500名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「俺は長いほうが好きだ」と、自分の好みを押しつける
「『早く伸ばせよ』って、私の自由でしょ！」（20代女性）というように、彼女の希望を無視した俺様発言は相手の気持ちを一気に冷ましかねません。「気分を変えたかった」（10代女性）という、彼女の気持ちを尊重してあげましょう。
「不愉快だってば！」（20代女性）というように、新しい髪型をホメるために前の髪型をけなされても女性はムッとするようです。「とにかく何かと比べないで」（10代女性）、今の髪型をシンプルに認める返答が好まれるようです。
【３】「なんか、キノコっぽくね？」と、マイナスイメージに例える
「ボブに挑戦したのに…」（10代女性）というように、無神経な例えに傷ついた女性もいます。逆に「可愛い芸能人に例えられてもウソっぽい」（10代女性）という意見もあるので、安易に「例え」を用いるのは避けたほうがよいかもしれません。
【４】「いいんじゃね？」と、適当にあしらう
「『どうでもいい』的な返事にムカついた」（10代女性）などと、投げやりな言い方も気分を害されます。「『いいじゃーん！』とアゲアゲで」（10代女性）というように、似たようなフレーズでもポジティブな言い方で印象を変えましょう。
【５】「髪が短いと、顔が大きく見えるね」などと、冷静に分析する
「『バランス悪いよね』って、何様？」（20代女性）というように、素人男性にコメンテーター気取りで指摘されると、女性はカチンとくるようです。「『イメージ変わったね』くらいで十分」（20代女性）などと、ネガティブな批評は避けたほうが火種となりにくいでしょう。
【６】「やっちまったな！」と、不要なツッコミを入れる
「切りすぎたと落ち込んでいるときに、傷口に塩を塗るのは…」（10代女性）などと、ヘタに笑いを取りに行くと、ウケるどころか怒りを返されかねません。「ウソでも『おかしくないよ』とか優しい一言を」（20代女性）というように、空気を読んで対応しましょう。
【７】「あ…、切ったんだ…」と、ビミョーな返しをする
「『え？ 似合わない？』と聞き返したら、『いやいや、そんなことないよ』って、いいのか悪いのか…」（30代女性）などと、すかさずホメなかったために彼女に勘ぐられるケースも。「『おっ♪』と言ってニコッとするだけでOK」（20代女性）との声もあるように、瞬発力で勝負しましょう。
【８】「…」と、まったく気づかない
「『切ったのよ』って言っても、『へ？』って。張り合いないったら…」（20代女性）などと、彼の反応の薄さを嘆く女性はたくさんいます。「ちょっと鈍感なとこが可愛いかったりするけど、教えたら『いいね』ぐらいは返して！」（20代女性）という気持ちに気づいてあげましょう。
【９】「えー、前のほうが似合ってたねー」と、今さらなことを言う
「せっかく切ったのに…」（20代女性）と、後ろ向きな感想にガッカリする声が多数。「『長いのも似合ってたけど、ショートも夏っぽいね』とか両方ホメて！」（20代女性）というように、ビフォーアフターともに持ち上げるコメントが無難なようです。
髪型を変えたときの彼氏の反応もさまざまなら、それを受けとめる女性の反応も実にさまざまなようです。例えば、「似合わない」というキツイ一言に傷つく人もいれば、「はっきりしてて良い」とOKの女性もいます。とはいえ、否定的なコメントはやはり地雷を踏みかねないもの。彼女のタイプやその日の気分をじっくり見極める必要がありそうです。（水谷仁美）
【調査概要】
期間：2013年３月20日（水）から３月26日（火）まで
対象：合計500名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査