『ゼッツ』出演の小貫莉奈、『週プレ』初表紙＆巻頭グラビアで魅せた美しすぎるプロポーション！

『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！

『仮面ライダー』シリーズでの俳優としての活躍も大注目な小貫莉奈が、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に初表紙＆巻頭グラビアで登場！

小貫莉奈 ©YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）／集英社

【プロフィール】

小貫莉奈（おぬき・りな）

2001年5月29日生まれ 茨城県出身

身長170cm B80 W59 H87

趣味＝アニメ・マンガ鑑賞、バスケットボール

「超十代オーディション2017」グランプリ受賞。2022～23年放送の『仮面ライダーギーツ』（テレビ朝日）の我那覇冴（がなはさえ）／仮面ライダーロポ役。現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系、毎週日曜9：00～）では、南雲なすか役を演じている。

公式X ＆ Instagram【@rina_onuki0529】

今号の『週プレ』は、スレンダービューティの到達点！小貫莉奈の初表紙＆巻頭グラビアに初DVD映像は42分！ 話題の逸材・矢野ななかの美しい谷間とくびれ、超人気セクシー女優・神宮寺ナオを初撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【大増量】小貫莉奈写真集「この日のために」は、価格／1870円（税込）にて主要電子書店で 6月15日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!

【大増量】小貫莉奈写真集「この日のために」©YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！