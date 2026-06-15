KFC、560円お得な「父の日バーレル」発売　オリジナルチキン7ピース入り

ケンタッキーフライドチキンは6月19日から21日までの3日間限定で、全国の店舗において「父の日バーレル」（税込2,230円）を販売する。

KFCの看板商品である「オリジナルチキン」7ピースと、「ナゲット」5ピースを詰め合わせた期間限定パック。単品を積み上げた場合の価格は税込2,790円で、560円お得に購入できるとしている。

■看板商品の「オリジナルチキン」と「ナゲット」をセットに

「オリジナルチキン」は、若鶏を使用したKFCの定番フライドチキン。一般的なフライヤー調理とは異なり、専用の圧力釜を使用し、最高温度185℃で約15分かけてじっくり揚げる独自製法を採用している。

創業者のカーネル・サンダース氏が1940年に完成させたレシピをもとに、現在も変わらない調理法で提供。11種類のハーブ＆スパイスを使用した秘伝のレシピで味付けしている。単品価格は1ピース税込330円。

一方、「ナゲット」は1984年の発売以来、幅広い世代に親しまれている人気サイドメニュー。カリッとした衣の食感が特徴の一口サイズの骨なしチキンで、やわらかい鶏むね肉を使用している。「オリジナルチキン」と同様に11種類のハーブ＆スパイスで味付けしており、通常価格は5ピース税込480円。

KFC「父の日バーレル」

■サイドメニューを特別価格で追加可能

「父の日バーレル」を購入すると、対象サイドメニュー2個セットを通常合計価格より190円引きとなる各税込390円で追加購入できる。

【画像を見る】対象のサイドメニュー「カーネルクリスピー」「チョコパイ」など

対象メニューは以下の通り。

・ポテト（S）2個

・ビスケット 2個

・カーネルクリスピー 2ピース

・チョコパイ 2個

・コールスロー（S）2個