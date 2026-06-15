しみけん、iPhoneチェックでパスワード漏洩の可能性 『有吉クイズ』で発覚
14日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）では「有吉と知の巨人バスツアー 銀座〜東京タワー編」を届けた。その中で、しみけんのiPhone内のパスワードに“漏洩”の危険性があることが明らかになった。
【予告動画】しみけん、iPhoneチェックでパスワード漏洩の可能性
元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が「iPhoneもアップデートされていて、自分のアカウントとIDが漏れているか調べてくれる」と解説し、試しにしみけんのiPhoneで実演してみることに。
佐々木氏の手順をもとに、当該の場面を開くと、しみけんのパスワードとIDの中から漏洩の危険があるものがわかる仕組みになっており、しみけんの場合はそれが59件該当するということだった。しみけんは「銀行も全部漏れてる」と驚きの声をあげていた。
【予告動画】しみけん、iPhoneチェックでパスワード漏洩の可能性
元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が「iPhoneもアップデートされていて、自分のアカウントとIDが漏れているか調べてくれる」と解説し、試しにしみけんのiPhoneで実演してみることに。
佐々木氏の手順をもとに、当該の場面を開くと、しみけんのパスワードとIDの中から漏洩の危険があるものがわかる仕組みになっており、しみけんの場合はそれが59件該当するということだった。しみけんは「銀行も全部漏れてる」と驚きの声をあげていた。