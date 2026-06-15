均衡を破ったのはマンU所属23歳の90分弾!コートジボワールがエクアドルを破る
[6.13 W杯E組第1節 コートジボワール1-0エクアドル フィラデルフィア]
ワールドカップ北中米大会のグループEで、コートジボワール代表がエクアドル代表を1-0で下した。21日の第2戦はコートジボワールがドイツと、エクアドルがキュラソーと対戦する。
2大会連続出場のエクアドルは、南米予選18試合で失点14の堅守で突破。対する3大会ぶりとなるコートジボワールは、アフリカ予選10試合で失点0と、互いに堅守を特徴としたチーム同士のマッチアップになった。
前半から拮抗したゲーム展開になった。ただコートジボワールは前半からイエローカードをもらうことが多く、28分にMFセコ・フォファナ、38分にMFフランク・ケシエ、40分にDFゲラ・ドゥエがもらった。
しかしチャンスもないわけではなかった。前半アディショナルタイムにコートジボワールはドゥエの右クロスをDFウィルフリード・シンゴがオーバーヘッドで合わせるアクロバティックなプレーをみせる。それでもなかなかスコアが動かない展開は後半も続いた。
試合はスコアレスで均衡を保ったまま最終盤に進む。そしてこのまま0-0で終えるかと思われた後半アディショナルタイム突入直前の45分、コートジボワールはカウンターからシンゴが右サイドを持ち上がって折り返すと、FWアマド・ディアロがコースを変えて流し込む。マンチェスター・ユナイテッド所属の23歳の大仕事で、コートジボワールが前回出場の2014年ブラジル大会以来となる勝利を手にした。
ワールドカップ北中米大会のグループEで、コートジボワール代表がエクアドル代表を1-0で下した。21日の第2戦はコートジボワールがドイツと、エクアドルがキュラソーと対戦する。
2大会連続出場のエクアドルは、南米予選18試合で失点14の堅守で突破。対する3大会ぶりとなるコートジボワールは、アフリカ予選10試合で失点0と、互いに堅守を特徴としたチーム同士のマッチアップになった。
しかしチャンスもないわけではなかった。前半アディショナルタイムにコートジボワールはドゥエの右クロスをDFウィルフリード・シンゴがオーバーヘッドで合わせるアクロバティックなプレーをみせる。それでもなかなかスコアが動かない展開は後半も続いた。
試合はスコアレスで均衡を保ったまま最終盤に進む。そしてこのまま0-0で終えるかと思われた後半アディショナルタイム突入直前の45分、コートジボワールはカウンターからシンゴが右サイドを持ち上がって折り返すと、FWアマド・ディアロがコースを変えて流し込む。マンチェスター・ユナイテッド所属の23歳の大仕事で、コートジボワールが前回出場の2014年ブラジル大会以来となる勝利を手にした。