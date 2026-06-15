カナダのジャスティン・トルドー前首相（54）が、恋人である米ポップスターのケイティ・ペリー（41）とともに、祖国カナダではなく米国サッカー代表の2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）の試合を観戦した。

米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）やBPCメディアによると、トルドー前首相は12日（現地時間）午後、カリフォルニア州ロサンゼルス（LA）スタジアムで行われた米国代表のグループリーグD組第1戦を観戦した。

同日、その約6時間前には、2026FIFA北中米ワールドカップの共同開催国であるカナダとボスニア・ヘルツェゴビナの試合がトロントで行われていたが、トルドー前首相は米国へ向かった。

ペリーはこの日、米国対パラグアイ戦に先立って行われた開幕式でパフォーマンスを披露した。その後行われた米国戦の前半、トルドー前首相とペリーは来賓席に並んで座り、試合を観戦した。ペリーがトルドー前首相の頬にキスをするなど、2人は試合中を通じて仲睦まじい様子を見せた。BPCメディアはユーチューブ配信で、米国が3−0とした場面で2人が笑顔を見せる様子も伝えた。この日、米国はパラグアイを4−1で下した。

カナダはこの日、オンタリオ州トロント・スタジアムで行われたボスニア・ヘルツェゴビナとのグループリーグB組第1戦で1−1と引き分けた。これまでカナダは1986年メキシコ大会、2022年カタール大会でグループリーグ3戦全敗を喫していた。ワールドカップ6連敗中だったカナダは、この日、ホームファンの熱烈な声援を受けながら臨んだ3度目のW杯で、初めて勝ち点を獲得した。カナダは前半21分に先制を許して苦しい試合展開となったが、後半33分に同点ゴールを決めた。

一方、2015年11月から昨年3月まで首相を務めたトルドー前首相は、2023年8月に前妻のソフィー・グレゴワール氏と離婚した。3人の子どもがいる。ペリーは昨年6月ごろ、長年交際していた俳優のオーランド・ブルームと別れた。5歳の娘がいる。

トルドー前首相とペリーは昨年7月、カナダ・モントリオールでともに食事をし、公園を散歩する姿が目撃されたことで、初めて交際説が浮上した。その後、ペリーの誕生日だった昨年10月25日には、フランス・パリで手をつないでいる姿も目撃された。

2人は昨年12月、日本訪問時の写真を公開し、交際を公式に認めた。