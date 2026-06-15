【あすから】ファミリーマートが「メゾピアノ」「エンジェルブルー」と初コラボ “ぷにぷにチャーム”がもらえる
ファミリーマートは、対象の商品を2個購入で「ナルミヤキャラクターズ」のオリジナルチャームがもらえるキャンペーンを、16日午前10時から全国のファミリーマート約1万6400店にて数量限定で実施する。
【写真】かわいいチャームがもらえる！対象商品のグミ
今年、日本に空前の「平成女児ブーム」が到来。2000年代当時、平成キャラクターブランドに憧れていた現在の20〜30代の女性を中心に、近年アパレルや雑貨の復刻、期間限定POPUPショップでの完売続出など、その熱狂はさらに拡大している。
このようなトレンドの背景を受け、同店では、当時小学校高学年から中学生の女児を中心に絶大な人気を誇った「ナルミヤ・インターナショナル」の代表的キャラクター、エンジェルブルーの「ナカムラくん」やメゾピアノ ジュニアの「ベリエちゃん」を起用した限定キャンペーンを企画。当時の「懐かしさ」と「かわいさ」、そして思わず触りたくなる“ぷにぷに感”を詰め込んだ限定オリジナル景品を手に入れることができる。
期間中、対象のグミを2個同時に購入するごとに、限定の「ナルミヤキャラクターズオリジナルぷにぷにチャーム（全4種類）」がいずれか1個もらえる。
【写真】かわいいチャームがもらえる！対象商品のグミ
今年、日本に空前の「平成女児ブーム」が到来。2000年代当時、平成キャラクターブランドに憧れていた現在の20〜30代の女性を中心に、近年アパレルや雑貨の復刻、期間限定POPUPショップでの完売続出など、その熱狂はさらに拡大している。
期間中、対象のグミを2個同時に購入するごとに、限定の「ナルミヤキャラクターズオリジナルぷにぷにチャーム（全4種類）」がいずれか1個もらえる。