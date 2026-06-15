「やりたいこと」「やるべきこと」全部やっても、消耗せずにエネルギーがどんどんわいてくる！

一級建築士・コクヨの社員として成果を出しながら、サウナプロデューサーとして社外でも忙しく活躍する川田直樹氏が「体」「時間」「環境」「思考」「心」「人間関係」をととのえるための具体的な習慣術を書いた『ととのえる。―超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術―』（ダイヤモンド社刊）。タスクにあふれる現代人のための人生コンディショニングの書として話題の本書の発売を記念し、抜粋・編集して、記事を紹介していきます。

「スマホを素早く使いこなせるか」が、実は非常に大事

僕はふだん、社外にいるときはほぼスマホひとつで仕事をこなしています。スマホをいかに素早く効果的に使いこなせるかは「隙間時間」の有効活用に大きくかかわってきます。

そこで提案したいのが、スマホを「対応するための道具」から一歩進んで、脳を拡張し、アウトプットを加速させる「最強の思考ブースター」へと変えることです。

特に、サウナや散歩で脳を「ととのえた」直後の状態と、ChatGPTなどのAIを掛け合わせることで、アイデア出しのスピードは劇的に変わります。

おすすめは、散歩をしながらの「音声壁打ち」です。

打ち合わせ直後にとりかかる

たとえば、打ち合わせが終わった直後など、議事録の書き起こしを資料としてChatGPTに読み込ませ、脳がまだ熱を持っているうちにイヤホンをしてChatGPTとの音声でのやりとりを始めます。

散歩しながら「さっきの会議を踏まえて、こんな企画を立てたい。ターゲットは……」と会話を始めると音声で壁打ちを始めてくれます。

話し終えたら「今の内容を箇条書きで整えて」と指示。すると、わずか10秒で、かなり高精度な企画書が完成します。

※本記事は、川田直樹著『ととのえる。―超忙しくてもいつもご機嫌な人の習慣術―』（ダイヤモンド社刊）から、抜粋・編集したものです。