東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.24 高値160.38 安値159.91
160.91 ハイブレイク
160.65 抵抗2
160.44 抵抗1
160.18 ピボット
159.97 支持1
159.71 支持2
159.50 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1568 高値1.1590 安値1.1557
1.1619 ハイブレイク
1.1605 抵抗2
1.1586 抵抗1
1.1572 ピボット
1.1553 支持1
1.1539 支持2
1.1520 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3406 高値1.3426 安値1.3384
1.3469 ハイブレイク
1.3447 抵抗2
1.3427 抵抗1
1.3405 ピボット
1.3385 支持1
1.3363 支持2
1.3343 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7971 高値0.7976 安値0.7942
0.8018 ハイブレイク
0.7997 抵抗2
0.7984 抵抗1
0.7963 ピボット
0.7950 支持1
0.7929 支持2
0.7916 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.24 高値160.38 安値159.91
160.91 ハイブレイク
160.65 抵抗2
160.44 抵抗1
160.18 ピボット
159.97 支持1
159.71 支持2
159.50 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1568 高値1.1590 安値1.1557
1.1619 ハイブレイク
1.1605 抵抗2
1.1586 抵抗1
1.1572 ピボット
1.1553 支持1
1.1539 支持2
1.1520 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3406 高値1.3426 安値1.3384
1.3469 ハイブレイク
1.3447 抵抗2
1.3427 抵抗1
1.3405 ピボット
1.3385 支持1
1.3363 支持2
1.3343 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7971 高値0.7976 安値0.7942
0.8018 ハイブレイク
0.7997 抵抗2
0.7984 抵抗1
0.7963 ピボット
0.7950 支持1
0.7929 支持2
0.7916 ローブレイク