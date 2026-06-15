東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.24　高値160.38　安値159.91

160.91　ハイブレイク
160.65　抵抗2
160.44　抵抗1
160.18　ピボット
159.97　支持1
159.71　支持2
159.50　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1568　高値1.1590　安値1.1557

1.1619　ハイブレイク
1.1605　抵抗2
1.1586　抵抗1
1.1572　ピボット
1.1553　支持1
1.1539　支持2
1.1520　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3406　高値1.3426　安値1.3384

1.3469　ハイブレイク
1.3447　抵抗2
1.3427　抵抗1
1.3405　ピボット
1.3385　支持1
1.3363　支持2
1.3343　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7971　高値0.7976　安値0.7942

0.8018　ハイブレイク
0.7997　抵抗2
0.7984　抵抗1
0.7963　ピボット
0.7950　支持1
0.7929　支持2
0.7916　ローブレイク