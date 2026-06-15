

のん

のんが13日、京都で行われた、ファッションイベント「第32回 Fashion Cantata from KYOTO」に出演。和装姿でランウェイを歩いた。

ファッションカンタータ開催委員会と京都商工会議所が、京都が誇る日本の古き良き伝統である上品で雅やかな和装文化と、先進的な洋装文化、そして芸術文化との交流・融合を図り、京都から広く情報発信することをコンセプトとしたファッションイベント。「DESIRE-欲望-」をテーマに、自らの変化を求めながら、新たな世界を創り続けることを強く願うデザイナーたちにフォーカスを当てたステージを展開した。

のんは、Yʼsの衣装と、今回のショーの為に制作された着物の３ルックを披露。のんが好きな百合の花に、舞台美術の色彩をリンクさせた蝋纈染めの特別な着物を着用し、「本日着させていただいている丹下先生のお着物は、今回のために作ってくださったもので、私の好き百合の花に、丹下先生のアドリブで、「のん」という名前も入っていて、こんなに粋な着物を作っていただけるなんて、本当に夢のようです」とコメントした。