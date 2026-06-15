”日本一有名なゴルフ場設計家”井上誠一が、世界的にはまったく評価されていない「意外な理由」

井上誠一設計の鶴舞CCの東コース4番、ショートホールのビーチバンカー。それは井上誠一が、世界ランキング1位のパインバレーゴルフクラブ（1922年開場）の14番ショートホールのビーチバンカーを見て、そのアイデアを拝借したものです。

これは『井上誠一のコースデザイン』（一季出版株式会社）という本の中に書いてあります。滅多に公の場に出ない井上誠一ですが、一度コースデザインの研究会を催し、その時に海外視察の話をしています。

それではそのパインバレーゴルフクラブは何故世界一なのか？ その歴史を紐解きます。

【前編記事】『なぜ日本のゴルファーは“井上誠一設計”のゴルフ場に沼るのか…世界一のゴルフ場「パインバレー」との意外な接点』よりつづく。

パインバレーGCが目指した“多罰型”コース

パインバレーGCを作ったのはジョージ・アーサー・クランプ（1871〜1918）という実業家で、設計のプロではありません。素人がなせる勢いといえば聞こえが良いですが、クランプは世界一難しいコースを作ると豪語し、私財をなげうってコースの完成を目指しました。

しかし世間の風当たりは冷たく、素人が何を馬鹿なことをやっているんだという見方をされて、評判はあまりよろしくないです。11ホールの完成あたりから雲行きが怪しくなり、14ホール完成で経済的にも力尽き、クランプは非業の死を遂げます。

それからコースの監修者である“近代ゴルフ設計家の父”ハリー・コルト（1869〜1951）がクランプの意思を継ぎ、コルトの弟子であるチャールズ・ヒュー・アリソン（1883〜1952）とともにコースを完成させたのです。

それではパインバレーGCの目指したものとは何か？ 当時のゴルフの設計は、ナイスショットをしたらご褒美、ミスをしたらペナルティという加罰型（ペナル・デザイン）の設計思想が主流でした。

ところがクランプは一度ミスをしたら正しく脱出しないと、連鎖して二重三重のミスをする。すなわち加罰型を超越した、多罰型の設計理念で造られたのです。

現地に行ったことはありませんが写真を見る限り、コースの半分ぐらいはバンカーというか、草が生えている荒地、コース用語で言うところのウェストエリアになっています。井上誠一が訪ねた頃も、ウェストエリアからソールして打っていたと語っています。

この荒地にボールを落とすと、まさに地獄。記録では前半のハーフを38で上がった男性が、後半の1ホールだけで38を叩いたそうです。いやはやシングルプレーヤーさえもミスの連鎖が続き、荒地から脱出できなくなるんですね。

巨大でそそり立つ「アリソンバンカー」

この難コース、実は1990年にジャンボ尾崎が訪れ、68（パー70）で回っています。多罰型のコースといえども、トッププロはそう簡単にミスをしないということでしょうか。

このパインバレーを仕上げたハリー・コルトは、東京ゴルフ倶楽部のメンバー達が要請し、日本に招かれます。しかしコルトは高齢の為、訪日を断念。代わりに弟子のチャールズ・ヒュー・アリソンが日本に来て、東京ゴルフ倶楽部朝霞コースを始め、川奈ホテル富士コース、廣野ゴルフ倶楽部などの設計や改修をします。

アリソンは特に廣野ゴルフ倶楽部を作る時、師匠のコルトの名代だからと物凄く頑張ります。結果、師匠のコルトに対するリスペクトとして、パインバレーGCの14番ショートホールのイメージを、廣野GCの13番ショートに移植したのです。ふたつの写真を見ると、大きな池を前に大きなバンカー群に囲まれた高台にグリーンがあり、かなり雰囲気が似ています。

というわけでパインバレーGCは、井上誠一から廣野GCにまで影響を与えていたというお話です。

巨大でそそり立つアリソンバンカーは視覚的に効果的で、プレーヤーにかなりプレッシャーを与えます。桂離宮などの日本文化を気に入ったアリソンは、茅葺屋根の庇からヒントを得て、バンカーの顎の部分は芝が垂れるように仕上げたとか。それが正しいアリソンバンカーなそうです。

日本文化から影響を受けたアリソン、欧米のコースから影響を受けた井上誠一。今度は帰国後の井上誠一の動きを見てみましょう。

洋行帰り、意気込む井上誠一だったが…

洋行帰りの井上誠一は古典的コースのほかに、アメリカで新しい風を感じて帰国します。自然の地形や池を巧みに利用した、美しい戦略的コースの数々、例えばオーガスタナショナルGCやオークランド・ヒルズCC（ドナルド・ロス原設計、ロバート・トレント・ジョーンズ改修）、ペブルビーチゴルフリンクス、サイプレスポイントクラブなどから影響を受けます。

特に池がらみのロングホールで、ツーオンに成功させてバーディを取らせる英雄型コース（ヒーロイック・デザイン）が、ゴルフをショーアップ化させてることに気づきます。しかし帰国後数年は、今まで受けていた仕事を続けなければならず、鶴舞CCのビーチバンカーのような、ワンポイント改修しかできなかったのです。

洋行帰りの成果をやっと見せられたのは、南山カントリークラブ（愛知県、1975年）と言われています。16番からの上がり3ホールはテレビ中継を意識して地下ケーブルを作り、池絡みのレイアウトにしました。

これから英雄型コースを作るぞとなった時、突如井上誠一は体調を崩し、現場に行けなくなります。その後、井上誠一は原設計のみで、造成には関われません。そうやってできた戦略的コースが、浜野GCでしょうか。池絡みの接待コースとしてはスターツ笠間GC（元笠間東洋GC）もあります。

そして井上誠一の遺作が、大原・御宿ゴルフコース（1982年開場）と言われています。千葉の房総半島に造られたリゾートコースで、最初からパブリック営業を念頭に造られました。だからフェアウェイは広く、ミスの許容範囲が広い。けど110個のバンカーが点在し、視覚的にはプレッシャーを与えると。

面白いのは11番のミドルホールの２グリーンが、こんもり盛り上がっていること。これは女性の乳房をイメージしていると、本人も語っています。井上誠一のデザインは女性的と言われてますからね。緩やかな曲線美こそが、ゴルフコースの命、それを遊び心として、乳房にした。2グリーンの日本だからできた技です。

井上誠一のコースが世界的に低評価である理由

そして大原・御宿GCのキーホールとなるのが17番ミドル。これは１打目の左ドッグレッグの落としどころに、10個の大きなバンカーが配置されています。その圧倒的な数を白い波と例える人もいれば、千鳥や花と例える人も。実に風情があってよろしい。進行方向に見える白いバンカー群ですが、通り過ぎて振り向くと、消えて無くなっているから不思議です。

何も感じない人は、やたらバンカーが多いコースと思うだけ。けど見方を変えれば実に奥が深い。龍安寺（京都）の石庭みたいなものでしょうか、非常に刺さるホールです。個人的にはバンカー群を、人生で遭遇する挑戦や苦難に見立てたと解釈します。つまりゴルフコースで、人間の精神性を表現しようとしたのかも知れません。

それでは井上誠一のコースが、何故世界的に評価が低いのか？ それは井上誠一が2グリーンコースの先駆者だった、それが影響していると思います。

井上誠一は日本の夏暑く冬寒い気候を考慮し、グリーン保護の観点から、2グリーンコースを量産しました。それは欧米のワングリーンコースに慣れた者から見れば、非常に奇異に見えました。悪く言えば邪道だと。

しかもアリソンの影響を受けつつも、海外視察後は英雄型コースを目指しつつ病に倒れる。結果、方向性がブレたように映った。だから世界ゴルフランキングで、扱いが低いのかと思います。

ゴルフコースで、人間の精神性を表現した設計家は井上誠一のみ。そろそろ世界的に再評価をされても良い頃だと思います。

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