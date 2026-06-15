「押してるて！ レフェリー！」日本の失点シーンに本田圭佑が絶叫「ファン・ダイク、ファール！」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦している。
スコアレスで迎えた50分、ライアン・フラーフェンベルフのクロスに反応したフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを流し込まれ、先制点を献上した。
この失点シーンで、ファン・ダイクをマークしていた渡辺剛が、背中を押されているようにも見える。
試合を生中継するNHKで解説を務める元日本代表の本田圭佑は「ファン・ダイク、ファール！」と絶叫。「押してるて！ レフェリー！」「どうみても押してた」などコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”
スコアレスで迎えた50分、ライアン・フラーフェンベルフのクロスに反応したフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを流し込まれ、先制点を献上した。
この失点シーンで、ファン・ダイクをマークしていた渡辺剛が、背中を押されているようにも見える。
試合を生中継するNHKで解説を務める元日本代表の本田圭佑は「ファン・ダイク、ファール！」と絶叫。「押してるて！ レフェリー！」「どうみても押してた」などコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「潰せばいい」これが遠藤航の状態が不安視されていたにもかかわらず、守田英正を招集しなかった理由なのか。日本代表取材で目撃した“変化”