「全日本大学野球選手権・決勝、関大２−１慶大」（１４日、神宮球場）

関大が慶大に競り勝ち、山口高志（元阪急）を擁した１９７２年以来、５４年ぶり３度目の優勝を果たした。今秋ドラフト候補の米沢友翔投手（４年・金沢）が先発し、５回２安打無失点と連日の好投でチームをけん引。３投手のリレーで逃げ切った。関西学生リーグのチームが優勝するのは９８年大会の近大以来。最高殊勲選手賞は米沢、最優秀投手賞は慶大・渡辺和大投手（４年・高松商）が選ばれた。

最後の打者のバットが空を切ると、神宮球場が揺れるほどの大歓声に包まれた。米沢もナインらと勢いよくベンチを飛び出す。仲間の元に駆け寄ると、左腕は涙をグッとこらえてグラウンドからの景色をかみしめた。

「ほんと、少し泣きそうになった。すごくうれしかったです」

５試合のうち４試合で先発し試合を作った。この日もキレのある直球を主体に要所で三振を奪い、打たれたのは単打２本だけ。発熱した中で登板した準決勝後、再び３８・５度まで熱が上がり病院で点滴治療を受けたという。体調は万全ではなかったが、決勝も志願の先発で底力を見せつけた。

五回１死二塁の場面では、前回優勝の立役者でアドバイザリースタッフの山口高志さん（７６）からもらった助言が生きた。「ピンチでも胸を張って投げる」。強豪チームがそろう全国大会は、エースとしての立ち居振る舞いがチームに影響を与えると伝えられていた。堂々と腕を振って２者連続三振。「（優勝は）山口さんの時以来でしたし、いい景色というか、いい姿を見せられてうれしい」と白い歯を見せた。

米沢の後は来秋ドラフト候補の後輩、百合沢飛投手（３年・開星）が１失点でつなぎ、最後は支え合ってきた同期の中原海晴投手（４年・徳島商）が締めた。主将・森内大奈内野手（４年・福井工大福井）の先制打と４番・山本峻輔外野手（３年・延岡学園）のソロによる２点を守り切った。

過去２度の優勝は５６年に村山実（阪神）、７２年に山口といった名投手を擁した名門。５度宙を舞った小田洋一監督（６０）は「山口さん、やりましたよ！」とネット裏の山口さんに報告した。

米沢は最高殊勲選手賞に選ばれ「すごくうれしい」とにっこり。「春のリーグ戦も全国でも、自分の投球を披露することができて自信になった。（進路は）ドラフト１位で（プロを）考えている」。晴れ晴れとした表情で、首にかけたメダルを揺らした。

◆１９７２年の決勝・慶大−関大 関大のエース・山口高志は慶大先発・萩野友康と八回まで０−０の投げ合いを演じた。九回に関大が１点を奪いサヨナラ勝ち。山口は準決勝に続き２試合連続完封で優勝に導いた。また２０１９年には、明治神宮野球大会決勝で両校が対戦。慶大が８−０で関大を下した。