俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日、第23話が放送され、俳優の菅田将暉（33）が4年ぶり3回目の大河出演で挑んだ稀代の軍師・竹中半兵衛の最期が描かれた。奇しくも前日6月13日（1579年・天正7年）が命日。インターネット上には「半兵衛ロス」が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第23話は「さらば半兵衛」。荒木村重（トータス松本）が謀反。小寺官兵衛（倉悠貴）は独断で村重の説得に向かうが、捕らわれの身となってしまう。官兵衛も裏切ったという噂が流れる中、織田信長（小栗旬）が命じたのは、寧々（浜辺美波）が長浜で預かっている官兵衛の嫡男・松寿丸（森優理斗）の処刑。ためらう羽柴秀吉（池松壮亮）と羽柴小一郎（仲野太賀）に、竹中半兵衛（菅田将暉）は幼い命を救う策を提案し…という展開。

寧々たちが芝居を打ち、松寿丸を匿う。ようやく半兵衛の家臣が捕らえた時、慶（吉岡里帆）が産気づく。無事、女児が誕生。小一郎と慶に促され、半兵衛も赤子を抱くと、涙があふれた。「さあ…さあ、分かりませぬ」――。

「私の、負けでございます。あの子を抱いた手で、子を殺めることなど、できぬ」。松寿丸は美濃・菩提山城に匿うことに。織田信長（小栗旬）に“替え玉の首”を差し出した。

「それからしばらくして、半兵衛は三木城を攻める秀吉の陣におりました」（語り・安藤サクラ）

病床の半兵衛は「私も、戦場に出とうござる」「私が、風向きを変えてみせまする。頼みます。行かせて、くだされ」。蜂須賀正勝（高橋努）たちが半兵衛を担ぎ、見晴らしのよい場所へ運ぶ。秀吉軍は苦戦。半兵衛は扇子を掲げ「風が変わりまする」――。

そこへ備前岡山城主・宇喜多直家（緋田康人）が織田に寝返ったとの報。

「織田め、わしの読みをはるかに上回る銭を差し出してきおった。我ら織田になる！その方が面白そうじゃ。（毛利との）盟約？輝元（濱正悟）が自ら言うておったわ。裏切られる者が愚かなのよ！」

形勢は逆転。生野銀山が調略の資金となり、半兵衛の策（第21話・5月31日）が見事に的中した。

宇喜多直家は松永久秀・斎藤道三と並ぶ「戦国三大梟雄（きょうゆう、残忍・狡猾な英雄）」の一人。俳優の緋田康人は、2013年7月期のTBS日曜劇場「半沢直樹」で机を激しく叩きながら主人公を追い詰める人事部次長・小木曽忠生役を怪演。大きな話題を集めたが、今回も鮮やかな裏切りを体現した。

SNS上には「今週は宇喜多が寝返った！流石、小木曽w」「謀略はお手の物。毛利との盟約破りなんて朝飯前」「小木曽だから裏切りは納得」などの声。その“正体”を見逃さない視聴者もいた。

次回は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。