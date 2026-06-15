【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】８大会連続８度目のＷ杯に臨む日本代表は、ダラスの「ダラススタジアム」で行われる第１戦で、強豪オランダと激突する。

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今大会で使用するスタジアムの中で、３番目の収容人数を誇る約７万６４９人収容のダラススタジアム。通常は「ＡＴ＆Ｔスタジアム」の名で、ＮＦＬダラス・カウボーイズの本拠地として使用されている。

会場に駆けつけたオランダ、日本のサポーター比率は６：４でオランダがやや優勢といったところか。それでも日本人サポーターも多く駆けつけており、日本のユニホームに身を包んだ米国人、メキシコ人が多く見られる。中でも白基調のアウェーユニホームが大人気の様子だ。

このスタジアムの名物となっているのが、ピッチ上空に設置された超大型ビジョン。全方位の座席から確認できるようになっている。大きさは幅４８メートル、高さ２２メートルに及び「世界最大のフルハイビジョン対応の映像スクリーン」として、２００９年にギネス世界記録に認定されたという。