【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは甘酸っぱい思い出
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人生の特別な思い、エネルギーの指標、そして司法のスケジュールという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
は□□い
ね□□うりつ
は□□うはん
ヒント：生まれて初めて特定の誰かに心を奪われる純粋な感情。与えられた燃料やパワーがどれほど無駄なく仕事に変換されたかを示す数値を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つこ」を入れると、次のようになります。
はつこい（初恋）
ねつこうりつ（熱効率）
はつこうはん（初公判）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、幼い頃や青春時代のピュアな記憶から、物理や工学の分野で重視される性能の目安、さらにはニュースの司法報道でもよく耳にする厳粛な手続きまでを網羅しました。共通する「つこ」という響きが、甘酸っぱい心の動き、システムの中でのエネルギーの無駄のなさ、法に基づいて事実を明らかにする場を意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人生の特別な思い、エネルギーの指標、そして司法のスケジュールという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□い
ね□□うりつ
は□□うはん
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正解：つこ正解は「つこ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つこ」を入れると、次のようになります。
はつこい（初恋）
ねつこうりつ（熱効率）
はつこうはん（初公判）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、幼い頃や青春時代のピュアな記憶から、物理や工学の分野で重視される性能の目安、さらにはニュースの司法報道でもよく耳にする厳粛な手続きまでを網羅しました。共通する「つこ」という響きが、甘酸っぱい心の動き、システムの中でのエネルギーの無駄のなさ、法に基づいて事実を明らかにする場を意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)