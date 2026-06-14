「告げずにチームを離れたい」森保監督が“遠藤離脱”を代表戦士たちに明かした“ミーティング映像”が公開…新キャプテン板倉は涙をこらえて決意表明【日本代表】
日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル「JFA TV」が更新され、日本代表の動向を追うTeam Camの第３弾がアップされた。そのなかで、森保一監督が主将である遠藤航の離脱を初めて代表メンバーに明かす、緊迫したシーンが紹介された。
代表メンバーが集結した一室で、森保監督は「インフォメーションがあります」と切り出し、「航が、離脱してもらうことになりました」と告げる。そのうえで「ワールドカップに出るために即手術してくれて、怪我のあと頑張ってリハビリを続けてくれたけど、初戦、そしてワールドカップ全体を含めて100％回復することは難しいということで、離脱という話を昨日させてもらいました」と説明した。
さらに「チームに怪我であっても、今回（南野）拓実や（吉田）麻也に来てもらったりしたことで、帯同ということも考えてはいたけど、26人ということに関しては、今しっかりプレーできる選手を26人揃えて戦うということ、その考えのもと、代わってもらうということで昨日話をさせてもらった」と続ける。そして、「みんなの前で話したりとか、してもらおうということで本人とも話はしましたけど、告げずにチームを離れたいということで本人の意思を尊重しました」と語った。
指揮官から新キャプテンに指名された板倉滉もメンバーの前に立ち、「朝飯後に監督から話をもらって、キャプテンをやらせてもらことになりました。航くんとも朝飯後に部屋に行って話しましたけど...」と言って、しばし涙をこらえて沈黙。「前回のワールドカップから、航くんがこのチームを引っ張ってここまで来て、そうとう悔しかったと思う。みんなも分かってると思うけど、今回のワールドカップにどれだけ彼が懸けていたのか。があったと思うからこそ、みんなの前で話すのは難しいということだった」と代弁。遠藤の想いを汲みつつ、「もう一回この日本代表でという自覚を持って、責任を持って、このワールドカップでこのメンバーでやるしかない。優勝しましょう。以上です」と語りかけた。
遠藤は今年２月のプレミアリーグで左足首を負傷して緊急手術。当初はワールドカップに間に合わないと絶望視されたが、懸命のリハビリを経て、５月中旬に発表された26人のメンバーに名を連ねた。31日のアイスランド戦では先発を飾ったが、そこで患部をふたたび傷めてしまう。モンテレイ、ナッシュビルでの事前キャンプでは別メニュー調整が続き、初戦のオランダ戦を３日後に控えた６月11日に離脱が発表された。代わって町野修斗が追加招集されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】森保監督が代表メンバーの前で“遠藤離脱”を告げた実際の映像（動画の16分20秒〜）
代表メンバーが集結した一室で、森保監督は「インフォメーションがあります」と切り出し、「航が、離脱してもらうことになりました」と告げる。そのうえで「ワールドカップに出るために即手術してくれて、怪我のあと頑張ってリハビリを続けてくれたけど、初戦、そしてワールドカップ全体を含めて100％回復することは難しいということで、離脱という話を昨日させてもらいました」と説明した。
指揮官から新キャプテンに指名された板倉滉もメンバーの前に立ち、「朝飯後に監督から話をもらって、キャプテンをやらせてもらことになりました。航くんとも朝飯後に部屋に行って話しましたけど...」と言って、しばし涙をこらえて沈黙。「前回のワールドカップから、航くんがこのチームを引っ張ってここまで来て、そうとう悔しかったと思う。みんなも分かってると思うけど、今回のワールドカップにどれだけ彼が懸けていたのか。があったと思うからこそ、みんなの前で話すのは難しいということだった」と代弁。遠藤の想いを汲みつつ、「もう一回この日本代表でという自覚を持って、責任を持って、このワールドカップでこのメンバーでやるしかない。優勝しましょう。以上です」と語りかけた。
遠藤は今年２月のプレミアリーグで左足首を負傷して緊急手術。当初はワールドカップに間に合わないと絶望視されたが、懸命のリハビリを経て、５月中旬に発表された26人のメンバーに名を連ねた。31日のアイスランド戦では先発を飾ったが、そこで患部をふたたび傷めてしまう。モンテレイ、ナッシュビルでの事前キャンプでは別メニュー調整が続き、初戦のオランダ戦を３日後に控えた６月11日に離脱が発表された。代わって町野修斗が追加招集されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】森保監督が代表メンバーの前で“遠藤離脱”を告げた実際の映像（動画の16分20秒〜）