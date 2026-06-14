セクシー女優がSNSを開設すると、多くのファンからフォローされる状況となります。そしてセクシー女優が投稿する1つのポストに多くのリプライがつくようになると、毎日のように「おはよう」と送り続けるおじさんが必ず現れるのです。



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例えばセクシー女優が「今日は撮影がんばる！」と投稿するとそれに対して「おはよう、今日も1日がんばろう（絵文字）」という挨拶リプライを送るわけです。このようなやり取りを毎日しているのに、この手のおじさんはなぜか絶対イベントに参加せず、作品も買いません。



そんな“おはようおじさん”ですが、実際はどのような人なのでしょうか。ただのヒマ人なのか、それとも実は妻帯者の優しいパパなのか……。そして、どうしてイベントに来ず挨拶だけし続けるのかなどを、元セクシー女優の筆者が考察します。



「リプだけで応援」「ただ構ってほしいだけ」おじさんたちは闇深い

まず考えられることとして、おはようリプをあちこちに送り続けるおじさんは、基本的にかまってちゃんなのです。



返事を求める図々しい人やいいねなどのアクションがあるだけでOKな人、リプを送るだけで満足な人など挨拶の目的もさまざまです。ただ、共通してセクシー女優に「見てほしい」と思っている気持ちがあるのは間違いないでしょう。



また“おはようおじさん”を極めると、セクシー女優だけでなくグラドルや地下ドルなど、見境なく大量に挨拶リプを送ります。こういった人々の返信欄を覗くと「おはよう、良い天気だね。今日も1日ファイト」が20人分続くような光景が見られるので、「あぁ、かまってほしいんだな」ということが容易に分かるのです。



セクシー女優がSNSをやる大きな理由は、イベントや作品のための宣伝活動です。そのため「応援の意味でおはようリプ」をされても、あまり応援として効果がなく、むしろ厄介な存在として扱われてしまうのです。



なぜおはようおじさんはお金を落とさない傾向が強いのか？

多くの“おはようおじさん”のアカウントを観察していると、共通点として既婚者が多いことが分かりました。そのため多くの“おはようおじさん”は、お小遣い制や家族の目が気になるせいで作品購入やイベント参加ができません。でも演者からは構ってほしいという歪んだ心がおはようリプと化し、毎日延々と挨拶をしまくる行為へと繋がっているのです。



また、そもそも推し活にも慣れていないことも、リプを送りまくる理由の1つなのかもしれません。これらの考えから筆者は、“おはようおじさん”が作品購入やイベント参加などで応援してくれることは皆無のため、彼らに期待してはならないという結論に至りました。



おはようリプを絶対に送るなとは言いませんが、仮にリプをするとしたら「見返りを求めないこと」が鉄則。もしリプが返ってきたらラッキーくらいの考えでやっていきましょう。



◆たかなし亜妖（たかなし・あや）

元セクシー女優のシナリオライター・フリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ゲーム会社のシナリオ担当をしながらライターとしての修業を積み、のちに独立。現在は企画系ライターとしてあらゆるメディアで活躍中。