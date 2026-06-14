「え!? ヤバ…」「想像のはるか上を行く斬新なデザイン」鹿児島が新ユニフォームを発表
鹿児島ユナイテッドFCは14日、2026-27シーズンに着用するユニフォームのデザインが決定したことを発表した。
今回は鹿児島の偉人・西郷隆盛をテーマとしたユニフォーム。フィールドプレーヤーとGKの1stは、本人の座右の銘「敬天愛人」の文字がグラフィカルに描かれたデザインとなっている。
一方、2ndはさまざまな肖像画で身につけている着物に着目。シャツ前面は「右前」をイメージした大胆なグラフィックが施されている。
デザインを公開したクラブ公式X(@kagoshimaufc)に対し、「え!? ヤバ…めちゃくちゃカッコよくない!?」「最高!!」「偉人モチーフ!」「西郷どんは予想してなかった」「文字を模様にするとは…」「いい意味で想像のはるか上を行く斬新なデザイン」などの声が送られた。
今回は鹿児島の偉人・西郷隆盛をテーマとしたユニフォーム。フィールドプレーヤーとGKの1stは、本人の座右の銘「敬天愛人」の文字がグラフィカルに描かれたデザインとなっている。
一方、2ndはさまざまな肖像画で身につけている着物に着目。シャツ前面は「右前」をイメージした大胆なグラフィックが施されている。
FP1st pic.twitter.com/jKHtKwY4Wr— 鹿児島ユナイテッドFC (@kagoshimaufc) June 14, 2026
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