結婚発表に驚いた俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「松坂桃李×戸田恵梨香」を抑えた1位は？【2026年調査】

結婚発表に驚いた俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「松坂桃李×戸田恵梨香」を抑えた1位は？【2026年調査】