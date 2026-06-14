結婚発表に驚いた俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「松坂桃李×戸田恵梨香」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、「芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、結婚発表に驚いた俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、実力派俳優として高い人気を誇る松坂桃李さんと戸田恵梨香さん夫妻です。お二人は2020年12月に電撃結婚を発表。それまで熱愛報道などの目立った前兆がほとんどなかったことから、世間に大きな驚きを与えました。トップ俳優同士の予想外のゴールインは、今なお印象深い結婚発表として語り継がれています。
▼回答者コメント
「お似合いの2人だと思うから」(30代女性／新潟県)
「事前に交際報道がなかったので驚いた記憶がある」(50代女性／その他)
「交際のイメージがあまりなかったので突然の結婚発表にかなり驚いた。人気俳優同士で話題性も大きかった」(30代女性／秋田県)
堂々の1位に選ばれたのは、音楽家・俳優として活躍する星野源さんと新垣結衣さん夫妻です。2016年の大ヒットドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で夫婦役を演じたお二人は、2021年5月に結婚を発表。ドラマさながらの展開に多くの人が驚きと喜びを感じ、「理想のゴールイン」として大きな話題を呼びました。
▼回答者コメント
「ドラマが現実になったから」(30代女性／千葉県)
「逃げ恥でお似合いだと思っていた2人が本当に結婚するとは思わなかった」(20代女性／山梨県)
「ドラマから飛び出したような展開でビックリした」(40代女性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：松坂桃李×戸田恵梨香／32票
2位にランクインしたのは、実力派俳優として高い人気を誇る松坂桃李さんと戸田恵梨香さん夫妻です。お二人は2020年12月に電撃結婚を発表。それまで熱愛報道などの目立った前兆がほとんどなかったことから、世間に大きな驚きを与えました。トップ俳優同士の予想外のゴールインは、今なお印象深い結婚発表として語り継がれています。
「お似合いの2人だと思うから」(30代女性／新潟県)
「事前に交際報道がなかったので驚いた記憶がある」(50代女性／その他)
「交際のイメージがあまりなかったので突然の結婚発表にかなり驚いた。人気俳優同士で話題性も大きかった」(30代女性／秋田県)
1位：星野源×新垣結衣／146票
堂々の1位に選ばれたのは、音楽家・俳優として活躍する星野源さんと新垣結衣さん夫妻です。2016年の大ヒットドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）で夫婦役を演じたお二人は、2021年5月に結婚を発表。ドラマさながらの展開に多くの人が驚きと喜びを感じ、「理想のゴールイン」として大きな話題を呼びました。
▼回答者コメント
「ドラマが現実になったから」(30代女性／千葉県)
「逃げ恥でお似合いだと思っていた2人が本当に結婚するとは思わなかった」(20代女性／山梨県)
「ドラマから飛び出したような展開でビックリした」(40代女性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)