アメリカのプロバスケットボール・NBAで、ニューヨーク・ニックスが13日、53年ぶりに優勝を決めました。マンハッタンでは一部のファンが暴徒化し、バスを破壊するなどしました。

NBAファイナル第5戦はテキサス州で行われ、ニューヨーク・ニックスがサンアントニオ・スパーズを破り、1973年以来53年ぶりのNBA王者に輝きました。

ニックスの本拠地であるマンハッタン中心部のマディソン・スクエア・ガーデン周辺は、詰めかけた大勢のファンで埋め尽くされ、バスや信号によじ登り、大騒ぎする人たちもいました。

記者「こちらタイムズスクエアの周辺なんですが、止めてあったスクールバスが完全に破壊されてしまっています」

一方、地元当局などによりますと、タイムズスクエア周辺では一部のファンが暴徒化し、バスやパトカーを破壊するなどしました。燃やされたバスもあったということです。

さらに17歳の少年が左足を撃たれる発砲事件もあったということで、ABCニュースは、「混乱が盛り上がりを台無しにした」と報じています。