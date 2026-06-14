ワンコがイタズラをしたので、お母さんが叱ったら…？お説教中のワンコの態度が可愛すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で78万1000回再生を突破。「とても愛おしい」「たまらん」「最高すぎる！」「笑っちゃう」といった声が寄せられています。

【動画：お母さんが『イタズラ犬』を叱った結果→『悪いことをした』と理解して…わかりやす過ぎる『反省の態度』】

お説教中のワンコの態度が愛おしい！

TikTokアカウント「mugimugimugishan」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「むぎ」君がイタズラをしてお母さんに叱られた時の様子です。お説教が始まると、むぎ君は「僕、悪いことをしちゃったんだ…」と理解して、ものすごく気まずそうな表情に。

そしてお母さんが指でお鼻の上をツンツンして「ダメでしょ」と伝えたら、「ごめんなさい！許して！」と上目遣いでアピールしたそう。わかりやすく反省の意を示す姿が愛おしすぎて、思わず笑ってしまいます。

切り替えの早さも可愛くて面白い

その後もお母さんは時々お鼻の上をツンツンしながらお説教を続け、むぎ君も上目遣いで「許してください…！」と懇願し続けたそう。その愛くるしい表情を見ていたら、誰もが怒る気を失くしてしまうことでしょう。

お母さんもそれ以上怒れなくなってしまったため、お説教を早めに切り上げて立ち去ることに。その瞬間にむぎ君は「あ、終わった？よかった～」とケロッとして、「ちょっとお母さんの機嫌とっておくか」とばかりにちょこちょこと後をついてきたそうです。切り替えが早すぎるところも、なんだか可愛くて憎めないむぎ君なのでした。

この投稿には「本当にわかりやすくて可愛い」「どこで習ってきたん、この顔ｗ」「怒りきれないw力抜けるww」「ご機嫌取りに後ついて行くの、ほんと愛おしいですね」「切り替え方見習いたいw」といったコメントが寄せられています。

おねだりする時も上目遣い！

むぎ君は自分の上目遣いは無敵だとわかっているらしく、オヤツを食べたい時にも上目遣いで「ちょうだい！」とおねだりしてくるのだとか。そんなあざと可愛い姿に、飼い主さんはメロメロになっているそうですよ。これからもむぎ君は色々な表情や愛らしい姿を見せて、たくさんの人に笑顔やトキメキを届けてくれることでしょう。

むぎ君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「mugimugimugishan」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mugimugimugishan」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。