「身軽なイメージがあったので」“イメージよりも高身長だった40代男性俳優”ランキング1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「イメージよりも高身長だった40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、藤原竜也さんです。埼玉県出身、1982年5月15日生まれの藤原さんは、数々の蜷川幸雄作品で座長を務めてきた実力派俳優です。舞台上で放たれる存在感は凄まじく、観る者を魅了します。身長は178cmあるため、想像しているよりも背が高いと感じる人が多かったようです。
▼回答者コメント
「イメージの中では170cm前半だったので、思ったより大きいなと思った」（30代女性／岩手県）
「藤原竜也さんはなんとなくもう少し小柄なイメージだった。高身長をフォーカスされることが少ないから？」（30代女性／広島県）
「童顔で少年のような雰囲気があるので、そんなに高いとは思わなかったです」（60代男性／兵庫県）
見事1位に輝いたのは、高い演技力とストイックな筋肉美で知られる山本耕史さんです。0歳から活動を始め、10歳で『レ・ミゼラブル』で舞台デビューしました。NHK大河ドラマ『新選組！』の土方歳三役などで広く知られています。画面越しでは分かりにくいですが、身長は179cmあり、実際に見ると思ったより背が高いと感じられることでしょう。
▼回答者コメント
「イメージ的に170cm前後だったと思っていた」（40代男性／東京都）
「筋肉質で、ガッチリとしている、体格なので、もっと身長は、低いと感じていた」（50代男性／福岡県）
「身軽なイメージがあったので、小柄な方だと思っていたから」（40代女性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：藤原竜也／38票
2位にランクインしたのは、藤原竜也さんです。埼玉県出身、1982年5月15日生まれの藤原さんは、数々の蜷川幸雄作品で座長を務めてきた実力派俳優です。舞台上で放たれる存在感は凄まじく、観る者を魅了します。身長は178cmあるため、想像しているよりも背が高いと感じる人が多かったようです。
「イメージの中では170cm前半だったので、思ったより大きいなと思った」（30代女性／岩手県）
「藤原竜也さんはなんとなくもう少し小柄なイメージだった。高身長をフォーカスされることが少ないから？」（30代女性／広島県）
「童顔で少年のような雰囲気があるので、そんなに高いとは思わなかったです」（60代男性／兵庫県）
1位：山本耕史／69票
見事1位に輝いたのは、高い演技力とストイックな筋肉美で知られる山本耕史さんです。0歳から活動を始め、10歳で『レ・ミゼラブル』で舞台デビューしました。NHK大河ドラマ『新選組！』の土方歳三役などで広く知られています。画面越しでは分かりにくいですが、身長は179cmあり、実際に見ると思ったより背が高いと感じられることでしょう。
▼回答者コメント
「イメージ的に170cm前後だったと思っていた」（40代男性／東京都）
「筋肉質で、ガッチリとしている、体格なので、もっと身長は、低いと感じていた」（50代男性／福岡県）
「身軽なイメージがあったので、小柄な方だと思っていたから」（40代女性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)