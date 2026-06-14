森香澄、ミニスカ×黒ビキニ姿で美脚披露「お人形さんみたい」「お顔小さくて可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】フリーアナウンサーの森香澄が6月12日、自身のInstagramを更新。ビキニとミニスカートのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】30歳フリーアナ「破壊力すごい」美脚際立つミニスカ×黒ビキニ姿
森は「sweet 7月号で表紙を務めさせていただきました！！！学生の頃からずっと見ていた雑誌で表紙 本当に本当に嬉しいです」とつづり、ファッション誌「sweet」（宝島社）でのショットを公開。前側が短く、後ろ側が長くなっている白いスカートに黒いビキニトップスを合わせた姿で、スラリとした脚が際立っている。
この投稿にファンからは「初表紙おめでとうございます！」「お顔小さくて可愛い」「心奪われてしまった」「脚が綺麗すぎる」「破壊力すごい」「可愛い」「お人形さんみたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳フリーアナ「破壊力すごい」美脚際立つミニスカ×黒ビキニ姿
◆森香澄、ミニスカ×黒ビキニショット披露
森は「sweet 7月号で表紙を務めさせていただきました！！！学生の頃からずっと見ていた雑誌で表紙 本当に本当に嬉しいです」とつづり、ファッション誌「sweet」（宝島社）でのショットを公開。前側が短く、後ろ側が長くなっている白いスカートに黒いビキニトップスを合わせた姿で、スラリとした脚が際立っている。
◆森香澄の投稿が話題
この投稿にファンからは「初表紙おめでとうございます！」「お顔小さくて可愛い」「心奪われてしまった」「脚が綺麗すぎる」「破壊力すごい」「可愛い」「お人形さんみたい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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