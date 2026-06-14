【東京2R】断然人気モデレートゲイルが5馬身差圧勝 惜敗続きに終止符
6月14日、東京競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ2100m）は、吉田豊騎乗の1番人気、モデレートゲイル（牡3・美浦・戸田博文）が快勝した。5馬身差の2着にザンテソーロ（牡3・美浦・畠山吉宏）、3着にウインガネーシャ（牡3・美浦・高木登）が入った。勝ちタイムは2:12.5（稍重）。
【八雲特別】10ヶ月ぶりでも強い！モンローウォークがデビュー2連勝 断然人気に応える
2番人気で原優介騎乗、サクセスゴールド（牡3・美浦・久保田貴士）は、11着敗退。
単勝1.4倍の支持を集めた吉田豊騎乗の1番人気、モデレートゲイルが期待に応え、待望の初勝利を飾った。直線では内々から馬群を巧みにさばきながら進出。進路が開くと一気に加速し、先頭へ躍り出た。そのまま後続を突き放し、終わってみれば5馬身差の圧勝劇。あと一歩届かないレースが続いていたが、その鬱憤を晴らすような快勝。惜敗続きに終止符を打つ一戦となった。
モデレートゲイル 8戦1勝
（牡3・美浦・戸田博文）
父：ドレフォン
母：レインボーダリア
母父：ブライアンズタイム
馬主：G1レーシング
生産者：追分ファーム