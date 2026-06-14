山崎育三郎の新曲「心星」が、7月クールTVアニメ『鬼の花嫁』エンディングテーマに起用されることが決定した。同曲は6月24日に配信リリースされる。

『鬼の花嫁』は、クレハによる小説を原作とし、富樫じゅんによってコミカライズされている、シリーズ累計650万部突破の大人気和風あやかしシンデレラストーリー。本年3月には実写映画化としても話題となった。

本アニメのために描き下ろされた「心星」は、イントロの一音から胸を締め付ける、美しくも切ない「極上のエモーショナルバラード」。切なく震える歌声と、夜空に広がる星々のように圧倒的な美しさを放つメロディが、聴く人の魂を激しく揺さぶるラブソングに仕上がっている。

山崎育三郎は、7月8日にはNew Album『19BOX 〜STARMAN〜』をリリース。こちらは一人のSTARMANという男が誕生するまでの物語を、時代を彩った名曲と、未来へ紡ぐオリジナル楽曲の全10曲で描かれた作品だ。また、アルバムを引っさげての全国ツアーも8月22日からスタートする。ツアーファイナルは10月23日に東京国際フォーラムAにて行われる。

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■山崎育三郎 コメント

この度、TVアニメ『鬼の花嫁』の主題歌を担当させていただけることを大変光栄に思います。

作品が持つ、切なさの中にある強さや、“愛すること”の美しさに強く心を動かされました。登場人物たちの宿命や想いがより鮮明に伝わってきて、楽曲「心星」がこの作品の世界に寄り添えることを嬉しく感じています。アニメをご覧になる皆様の心に、楽曲とともに深く残る作品になれば幸いです。

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■TVアニメ『鬼の花嫁』

2026年7月4日（土）24:30〜よりTOKYO MX・BS11ほか全国12局にて放送開始

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信 ©クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会 【放送情報】

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ：7月4日より毎週土曜24:30〜

CBCテレビ：7月６日より毎週月曜26:15〜

読売テレビ：7月６日より毎週月曜26:29〜

福岡放送：7月７日より毎週火曜25:59〜

静岡放送：７月8日より毎週水曜26:28〜

広島テレビ：７月8日より毎週水曜25:59〜

HTB北海道テレビ：７月９日より毎週木曜25:55〜

東北放送：７月９日より毎週木曜25:40〜

RSK山陽放送：７月９日より毎週木曜24:56〜

AT-X：7月10日より毎週金曜21：00〜

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。 【先行配信情報】

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて7月4日(土)より毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信！

その他プラットフォームでも順次配信開始 ＜『鬼の花嫁』あらすじ＞

人間と“あやかし”が共生する日本──。

優れた能力と容姿を持つ“あやかし”は日本の中核を担っていた。

そんな絶大な権力を持つ“あやかし”は本能で運命の「花嫁」を見つけることができ、その「花嫁」に選ばれることは女性の憧れであり、名誉なことだった。

平凡な高校生・東雲柚子は、妖狐の花嫁である妹・花梨と比較され、家族にないがしろにされながら育ってきた。

「見つけた、俺の花嫁」彼の名は鬼龍院玲夜、“あやかし”の頂点に立つ鬼だった。

──この出会いから、柚子の運命が大きく動きだす。

■Digital Single「心星」（読み：シンボシ）

2026年6月24日 配信スタート

https://smar.lnk.to/iDiY4S

■New Album『19BOX 〜STARMAN〜』

2026年7月8日発売 ■完全生産限定盤 19,000円(税込) AICL-4900〜２

三方背スリーブ仕様

２CD＋グッズ＜フォトカード１０枚（スタンド付き）＋台本ブックレット＋音声アクリルスタンド（STARMANオリジナルボイス１０種収録）＞

※音声アクリルスタンドにつきまして、本製品にボタン電池は付属しておりません。ご使用前にボタン電池（LR44×2個）をご用意ください。 ■通常盤 4,400円(税込) AICL-4903

CDのみ ■収録内容

＜Disc1＞

01​.小さな星へ

02​.手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 （アンジェラ・アキ カバー）

03​.どんなときも （槇原敬之 カバー）

04​.田園 （玉置浩二 カバー）

05​.言えないよ （郷ひろみ カバー）

06​.勝手にしやがれ （沢田研二 カバー）

07​.高輪サバイバー （楽曲提供:岡崎体育）

08​.愛のカタチ （中村つよし カバー）

09​.虹 （菅田将暉 カバー）

10​.STARMAN ＜Disc2＞ ※完全生産限定盤のみ収録

01​.小さな星へ (Instrumental)

02​.手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 (Instrumental)

03​.どんなときも (Instrumental)

04​.田園 (Instrumental)

05​.言えないよ (Instrumental)

06​.勝手にしやがれ (Instrumental)

07​.高輪サバイバー (Instrumental)

08​.愛のカタチ (Instrumental)

09​.虹 (Instrumental)

10​.STARMAN (Instrumental) 構成・脚本：山崎育三郎

・山崎育三郎 （作詞：M1・7・10）

・桑原まこ （作曲：M1・10、編曲：M1〜6、8〜10）

・岡崎体育 （M7楽曲提供） ▼CDパッケージ予約購入

https://IkusaburoYamazaki.lnk.to/19BOX_STARMAN ＜店舗特典＞

対象となるCDショップ / オンラインショップにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。なお、特典はご予約者優先となります。 【対象店舗/特典内容】

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） ・・・ A3カレンダーポスター

■楽天ブックス ・・・ A4クリアファイル

■セブンネットショッピング ・・・ 巾着ショルダー

■山崎育三郎オフィシャルファンクラブ会員限定早期予約特典 ・・・ 直筆サイン入りポストカード ランダム1種（全2種） ※完全生産限定盤のみ対象、2枚ご購入の方は2種プレゼント 【注意事項】

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※特典は制作上の都合により変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

■山崎育三郎「19BOX 〜STARMAN〜」リリース記念フリーライブ

7/18(土) イオンモール幕張新都心グランドモール（千葉県）

第1部 12:00〜／第２部 15:00〜

7/19(日) イオンモール豊川（愛知県）

第1部 13:00〜／第２部 16:00〜

7/20(月・祝) イオンモール京都桂川（京都府）

第1部 13:00〜／第２部 16:00〜 【イベント内容】

ミニライブ＆特典会（お渡し会）

※プリントサイン入りジャケットカードの絵柄は１種となります。 詳細 https://iku-fc.com/news/335756

■＜山崎育三郎 LIVE TOUR 2026『19BOX 〜STARMAN〜』＞

8月22日(土)、23日(日)【埼玉】三郷市文化会館 大ホール

9月4日(金)、5日(土)【大阪】SkyシアターMBS

9月12日(土)【岡山】倉敷市民会館

9月13日(日)【兵庫】神戸国際会館 こくさいホール

9月21日(月・祝)【富山】砺波市文化会館

9月22日(火・祝)【長野】ホクト文化ホール

9月26日(土)【山形】シェルターなんようホール

9月27日(日)【福島】いわき芸術文化交流館アリオス

10月2日(金)【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

10月4日(日)【静岡】静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

10月9日(金)【北海道】カナモトホール（札幌市民ホール）

10月11日(日)【宮城】東京エレクトロンホール宮城

10月17日(土)【福岡】福岡市民ホール 大ホール

10月18日(日)【大分】iichikoグランシアタ

10月23日(金) 【東京】東京国際フォーラム ホールA ▼チケット代

【STARMANシート】\15,000(税込)

【指定席】\11,000(税込)

チケット先行受付中

詳細はツアー特設サイトをご確認ください。 ▼ツアー特設サイト

https://www.ken-on.co.jp/starman/