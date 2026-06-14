長崎、病気療養中のMF名倉巧との来季契約更新を発表「早くピッチに戻りたいという想いが今の僕の最大限の活力」

長崎、病気療養中のMF名倉巧との来季契約更新を発表「早くピッチに戻りたいという想いが今の僕の最大限の活力」