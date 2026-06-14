1995年4月14日、オウム真理教の教団施設に踏み込んだ警察官たちが目にしたのは、外界から隔絶された環境で暮らす53人の子どもたちだった。窓のない居室、昼夜消えない蛍光灯、頭には“ヘッドギア”。「放して、放して」と泣き叫ぶ子どもたちはなぜ一時保護されたのか。メディア取材で開示された児童相談所の記録と関係者証言から、地下鉄サリン事件直後の教団施設で起きていた出来事をたどる。※本稿は、NHK「クローズアップ現代」取材班による『オウム真理教の子どもたち』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋・編集したものです。

「垢やゴミが入り混じった」

臭いが漂う第10サティアン

1995年3月20日、都内を走る地下鉄の三つの路線で猛毒サリンがまかれ、14人が死亡、約6300人が被害に遭った「地下鉄サリン事件」。この2日後の3月22日、警察は、上九一色村の教団施設に強制捜査に入った。毒物を使った反撃があるかもしれないと、検知用のカナリアを連れて行く姿が繰り返しテレビニュースで流れた。

その際、教団施設の中で、子どもたちが劣悪な環境で集団生活を送っているのが確認された。このときに撮影された写真が、今回開示された児童相談所の記録の中に残っていた。山梨県警察本部職員による「写真撮影報告書」で、撮影日は3月22日および4月14日と記されている。なお、この報告書は警察本部には残っていない。

警察から児童相談所に提供されたものが、今回の開示請求で出てきたものとみられる。

事件後に山梨県がまとめた「オウム真理教対策の記録」によると、第10サティアンは鉄骨造り3階建てで、延床面積は約3400平方メートル。礼拝堂や体育館のほか、信者の居住スペースがあった。なお、サリン製造の化学工場があったのは、第10サティアンに隣接する第7サティアンである。

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