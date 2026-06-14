猫と暮らす部屋をスッキリ見せる3つのコツ

散らかってしまうことの多い猫との暮らし。スッキリ見せるためのコツをご紹介します。

1.キャットタワーやキャットウォークを設置する

猫には、運動不足解消やストレス発散のために運動が必要です。特に上下運動は欠かせません。

部屋をスッキリ見せつつ猫に運動をさせるには、キャットタワーやキャットウォーク、キャットステップを設置するのがおすすめ。高さがあるので、広いスペースを必要としません。

キャットウォークやキャットステップなら、壁に取り付けてしまうので、キャットタワーよりも省スペースです。

2.猫グッズは見えない収納で隠す

ブラシや爪切り、おもちゃ、掃除用のウエットシートや汚れた猫砂を取り除いて入れるゴミの袋などなど…。猫と暮らしていると、必要な猫グッズは意外とたくさんあります。

これらを見えるところに置いておくと、ちょっと散らかって見えてしまいます。そこで、猫グッズは見えないように収納するのがおすすめです。

まとめて蓋つきの収納ボックスにしまっておけば、使いたいときにも見つかりやすく、来客時にも気になりません。インテリアによって素材を選ぶのもいいでしょう。

3.おしゃれな猫用アイテムを取り入れる

最近では、見た目を重視しておしゃれな猫用アイテムも増えてきました。例えば、家具にしか見えない扉付きの猫用トイレや、インテリアになじむデザインの爪とぎなど。

猫用ベッドやフードを入れる食器に至るまで、高級感のあるものからかわいらしいもの、ポップなものなど様々なアイテムが販売されています。これらをお部屋の雰囲気に合わせて活用すると統一感が生まれ、すっきりと見えますよ。

安全で快適な環境作りのアイデア

部屋をスッキリ見せるために、猫の安全対策がおろそかになってはいけません。猫が安心して快適に暮らせるようにするためにも、キャットタワーやキャットウォーク、キャットステップはしっかりと設置し、転落や転倒の事故を防ぎましょう。

観葉植物は、置いてあるだけで心が和みますね。でも、猫にとって害になる種類もあるため、事前に確認してください。鉢を倒したりしないよう対策も必要です。

その他、電源コードやゴミ箱などもイタズラされないよう注意しましょう。コードにはカバーをしたり、ゴミ箱も蓋のあるものを選ぶと安全対策になるだけでなく、スッキリします。

まとめ

猫がいるから仕方がない…と、きれいな部屋に暮らすことを諦めている飼い主さんも多いのではないでしょうか。

でも、ちょっとした工夫でスッキリ見せることは可能です。猫の安全にも配慮しながら、猫との暮らしを楽しんでくださいね。