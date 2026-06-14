リーダー・中島健人、“スパイ”KEY TO LIT佐々木大光に翻弄される 櫻井翔もツッコミ「ずっと口、開いてたよ（笑）」
■『真剣遊戯！THEバトルSHOW』初の2時間スペシャル
タレントで俳優の櫻井翔がMCを務める15日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は、午後7時から初の2時間スペシャルとして、中島健人率いるアイドル俳優軍と、出川哲朗率いる芸人バラエティ軍がゲームで対決。アイドル俳優軍には、貫地谷しほり、小手伸也、佐々木大光（KEY TO LIT）、末澤誠也（Aぇ! group）、中田翔。芸人バラエティ軍には、あの、ウルフアロン、ハライチ（岩井勇気、澤部佑）、ホラン千秋が集う。
【写真】澤部佑vs中島健人の戦いを見守る櫻井翔
今回、両軍が挑戦する遊戯は、お題に沿って順番に頭2文字に続く言葉をテンポよく答えていく知力の遊戯“2文字つなぎサバイバル”、ランダムに並んだ文字を正しい順番に並び変える遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”、駆け引きと戦略性が重要な遊戯“カケヒキあっち向いてホイ”、ギリギリのすき間に剣を少しも当てずに振り下ろすことができるかを競う遊戯“ギリ斬りすき間スラッシュ”、さまざまな点数を持ったブロックを積んだ巨大な壁をアーチェリーで狙い撃ちする集中力の遊戯“巨壁アロークラッシュ”の5つ。
各遊戯の前に作戦会議を実施し、誰がどの遊戯に挑戦するのか、どんな作戦でいくのかを話し合うことができる。相手軍の調子をうかがいつつどう攻めていくのか、戦略が重要となる。
最初の遊戯は“2文字つなぎサバイバル”。今回のお題は、野菜の名前・果物の名前・都道府県の名前の3つ。スターター・出川はプレッシャーを感じているようだが「自信はないですけど、他のメンバーがやってくれると思うので！」とチームメートの力を頼りにしている様子。しかし、アイドル俳優軍の作戦にどんどんのまれていき「そっち（アイドル俳優軍）の軍よくない！」「1周はさせないと…頼むよみんな〜！」と大ピンチに陥る。
また佐々木が大暴れ。スイカが野菜に分類されるかどうか専門家が説明している中、ポケーっと口を開けていた佐々木。「大光くん、今の話分かった？」と櫻井から問われると間髪入れず「全然分かんないです！」と回答。櫻井が苦笑いしながら「ずっと口、開いてたよ（笑）」と言うと、「結局スイカってフルーツですよね？」とまさかの返答が…。佐々木の天然っぷりに振り回されるも、笑顔あふれる展開に。
さらに第2の遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”でも佐々木の一言に惑わされ続けるアイドル俳優軍。櫻井からは「あいつ邪魔だなあ（笑）」とツッコまれ、相手軍からは「大光、邪魔しろ〜！」の声が飛ぶ。少しリードを許す展開となったことに焦りを感じた出川が「大光くん、大光くん。次のゲームはもっと邪魔をしなさい！」と指令を出すと元気よく「わかりました！」と返事をし、中島らが猛ツッコミを繰り出す。
“カケヒキあっち向いてホイ”では、長年レギュラー番組をともにしている中島と澤部が対決。先攻の中島は余裕っぷりを発揮し「（澤部を）手のひらで転がしちゃおうかな！」と自信満々。顔を向ける方向を決めていない澤部に「10や30は（バラエティー的に）面白くないじゃん！100向いて！」と指示をだし、究極のカケヒキ対決を楽しむ。果たして2人の対決の行方は…。
さらに『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）の木曜レギュラーとして出演中の佐々木は『ぽかぽか』MCの岩井と対決。この数ヶ月で岩井のことが分かってきたというが、出川が満面の笑みを浮かべる展開に。また“巨壁アロークラッシュ”では両軍2人ずつ挑戦するも大きな動きがなく、悩ましい展開が続く中、出川が登場。「そろそろ派手な画がほしいでしょう！お見せしましょう！」と高らかに宣言し、弓を引く。壁をぶちこわし大量得点なるのか。
これまで多くのアーティスト・タレント・スポーツ選手らが挑戦してきた“ギリ斬りすき間スラッシュ”。両縁に当たることなくわずかなすき間に刀を振り下ろすことができるかを競う遊戯だが、すき間7センチメートルでさえも難しく、すべてのすき間（7センチメートル、5センチメートル、3センチメートル）をクリアするものがなかなか現れなさそうな空気が漂い…。
そんな遊戯に挑戦するのは大河ドラマにも出演した経験を持つ小手や、バットから刀に持ち替えて挑む中田、そしてMC・櫻井も“櫻井CHANCE”で参戦。全員の目が各挑戦者に向く中、とある人物がすき間3センチメートルをクリアし、初の全レベル成功者に。過去すき間5センチメートルをクリアしたことのある櫻井は、その先のレベルをクリアできるのか。
■アイドル俳優軍リーダー・中島健人／芸人バラエティ軍リーダー・出川哲朗コメント
――リーダーから見て、自軍の活躍っぷりはいかがでしたか。
中島：いいフォーメーションで、いいチームワークで、いい役割分担ができていたなと思います。初めましての方が多かったんですけど、一丸となって点を取りにいけたと思います。超楽しかったです！
出川：リアルに本気になれるゲームだったので楽しかったです。僕たちの軍は、それぞれの個性がぶつかりあっていましたね。それぞれが自分たちの頑張れる場所で輝けていましたね。
――全遊戯を通して誰がキーパーソンになりますか。
中島：中田さん！ずっしり構えてくださっていたので、いてくれるだけで安心感ありました。キメるところはビシッとキメてくれて、かっこよかったです。
出川：僕は、ケンティー（中島）の軍にスパイを送り込んだんですけども…。
中島：成功してました？（笑）
出川：スパイの動きがイマイチでちょっぴり残念でした…（笑）。というのは置いておいて（笑）、芸人バラエティ軍のキーパーソンはウルフさん！侍ジャパンの4番だった中田さんと、金メダリストウルフさんの勝負も何度か見れるので、楽しみにしていてください！
タレントで俳優の櫻井翔がMCを務める15日放送のフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』は、午後7時から初の2時間スペシャルとして、中島健人率いるアイドル俳優軍と、出川哲朗率いる芸人バラエティ軍がゲームで対決。アイドル俳優軍には、貫地谷しほり、小手伸也、佐々木大光（KEY TO LIT）、末澤誠也（Aぇ! group）、中田翔。芸人バラエティ軍には、あの、ウルフアロン、ハライチ（岩井勇気、澤部佑）、ホラン千秋が集う。
今回、両軍が挑戦する遊戯は、お題に沿って順番に頭2文字に続く言葉をテンポよく答えていく知力の遊戯“2文字つなぎサバイバル”、ランダムに並んだ文字を正しい順番に並び変える遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”、駆け引きと戦略性が重要な遊戯“カケヒキあっち向いてホイ”、ギリギリのすき間に剣を少しも当てずに振り下ろすことができるかを競う遊戯“ギリ斬りすき間スラッシュ”、さまざまな点数を持ったブロックを積んだ巨大な壁をアーチェリーで狙い撃ちする集中力の遊戯“巨壁アロークラッシュ”の5つ。
各遊戯の前に作戦会議を実施し、誰がどの遊戯に挑戦するのか、どんな作戦でいくのかを話し合うことができる。相手軍の調子をうかがいつつどう攻めていくのか、戦略が重要となる。
最初の遊戯は“2文字つなぎサバイバル”。今回のお題は、野菜の名前・果物の名前・都道府県の名前の3つ。スターター・出川はプレッシャーを感じているようだが「自信はないですけど、他のメンバーがやってくれると思うので！」とチームメートの力を頼りにしている様子。しかし、アイドル俳優軍の作戦にどんどんのまれていき「そっち（アイドル俳優軍）の軍よくない！」「1周はさせないと…頼むよみんな〜！」と大ピンチに陥る。
また佐々木が大暴れ。スイカが野菜に分類されるかどうか専門家が説明している中、ポケーっと口を開けていた佐々木。「大光くん、今の話分かった？」と櫻井から問われると間髪入れず「全然分かんないです！」と回答。櫻井が苦笑いしながら「ずっと口、開いてたよ（笑）」と言うと、「結局スイカってフルーツですよね？」とまさかの返答が…。佐々木の天然っぷりに振り回されるも、笑顔あふれる展開に。
さらに第2の遊戯“ゴチャ文字さんが並んだ”でも佐々木の一言に惑わされ続けるアイドル俳優軍。櫻井からは「あいつ邪魔だなあ（笑）」とツッコまれ、相手軍からは「大光、邪魔しろ〜！」の声が飛ぶ。少しリードを許す展開となったことに焦りを感じた出川が「大光くん、大光くん。次のゲームはもっと邪魔をしなさい！」と指令を出すと元気よく「わかりました！」と返事をし、中島らが猛ツッコミを繰り出す。
“カケヒキあっち向いてホイ”では、長年レギュラー番組をともにしている中島と澤部が対決。先攻の中島は余裕っぷりを発揮し「（澤部を）手のひらで転がしちゃおうかな！」と自信満々。顔を向ける方向を決めていない澤部に「10や30は（バラエティー的に）面白くないじゃん！100向いて！」と指示をだし、究極のカケヒキ対決を楽しむ。果たして2人の対決の行方は…。
さらに『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）の木曜レギュラーとして出演中の佐々木は『ぽかぽか』MCの岩井と対決。この数ヶ月で岩井のことが分かってきたというが、出川が満面の笑みを浮かべる展開に。また“巨壁アロークラッシュ”では両軍2人ずつ挑戦するも大きな動きがなく、悩ましい展開が続く中、出川が登場。「そろそろ派手な画がほしいでしょう！お見せしましょう！」と高らかに宣言し、弓を引く。壁をぶちこわし大量得点なるのか。
これまで多くのアーティスト・タレント・スポーツ選手らが挑戦してきた“ギリ斬りすき間スラッシュ”。両縁に当たることなくわずかなすき間に刀を振り下ろすことができるかを競う遊戯だが、すき間7センチメートルでさえも難しく、すべてのすき間（7センチメートル、5センチメートル、3センチメートル）をクリアするものがなかなか現れなさそうな空気が漂い…。
そんな遊戯に挑戦するのは大河ドラマにも出演した経験を持つ小手や、バットから刀に持ち替えて挑む中田、そしてMC・櫻井も“櫻井CHANCE”で参戦。全員の目が各挑戦者に向く中、とある人物がすき間3センチメートルをクリアし、初の全レベル成功者に。過去すき間5センチメートルをクリアしたことのある櫻井は、その先のレベルをクリアできるのか。
■アイドル俳優軍リーダー・中島健人／芸人バラエティ軍リーダー・出川哲朗コメント
――リーダーから見て、自軍の活躍っぷりはいかがでしたか。
中島：いいフォーメーションで、いいチームワークで、いい役割分担ができていたなと思います。初めましての方が多かったんですけど、一丸となって点を取りにいけたと思います。超楽しかったです！
出川：リアルに本気になれるゲームだったので楽しかったです。僕たちの軍は、それぞれの個性がぶつかりあっていましたね。それぞれが自分たちの頑張れる場所で輝けていましたね。
――全遊戯を通して誰がキーパーソンになりますか。
中島：中田さん！ずっしり構えてくださっていたので、いてくれるだけで安心感ありました。キメるところはビシッとキメてくれて、かっこよかったです。
出川：僕は、ケンティー（中島）の軍にスパイを送り込んだんですけども…。
中島：成功してました？（笑）
出川：スパイの動きがイマイチでちょっぴり残念でした…（笑）。というのは置いておいて（笑）、芸人バラエティ軍のキーパーソンはウルフさん！侍ジャパンの4番だった中田さんと、金メダリストウルフさんの勝負も何度か見れるので、楽しみにしていてください！