「ありえんくらい綺麗」畑芽育、圧巻のスタイル際立つ花柄ドレス×ポニテ姿を披露！ 「お姫様かと思った」
タレントで俳優の畑芽育さんは6月13日、自身のInstagramを更新。国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」授賞式での衣装姿を披露しました。
【写真】畑芽育、花柄ドレス×ポニテ姿
畑さんは「音楽に携わるすべての皆様に リスペクトと大きな感謝を。アンバサダーとして少しでも お力添えできていれば幸いです」と続けました。
この投稿にコメントでは「かっこよくて綺麗でお姫様かと思ったー」「とても華やかな衣装でとても似合ってて可愛かった」「衣装もポニーテールも似合っていました」「MC力の高さに感動しました」「巻き髪ポニーテールもストレートヘアーも綺麗でお姉さんで可愛すぎです」「めっちゃ可愛かったしありえんくらい綺麗だった」「美しさが際立つ」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】畑芽育、花柄ドレス×ポニテ姿
「ありえんくらい綺麗だった」畑さんは「今日という日はきっと、ずっとずっと私の人生を 支えてくれる記憶になります」とつづり、5枚の写真を投稿。同日開催された国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でアンバサダーを務めた畑さん。圧巻のボディラインが際立つ花柄ノースリーブのドレス姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「かっこよくて綺麗でお姫様かと思ったー」「とても華やかな衣装でとても似合ってて可愛かった」「衣装もポニーテールも似合っていました」「MC力の高さに感動しました」「巻き髪ポニーテールもストレートヘアーも綺麗でお姉さんで可愛すぎです」「めっちゃ可愛かったしありえんくらい綺麗だった」「美しさが際立つ」などの声が寄せられています。
「綺麗モードのめいちゃん最強」3月19日の投稿で「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のアンバサダーを務めることを報告していた畑さん。透け感のあるシックなブラウンのドレスにまとめ髪の大人っぽい姿を披露していました。ファンからは「透明感エグすぎる」「茶色ベースな衣装と流し前髪のめいちゃん可愛すぎます」「綺麗モードのめいちゃん最強」「シックな芽育ちゃんも見目麗しいです」「輝き 半端じゃぁないですね」と称賛の声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)