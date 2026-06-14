FANTASTICS八木勇征「明るい時間帯に渋谷に行くなんて」109を背景に撮影した街中降臨ショット公開「遭遇したかった」「格好良すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/14】FANTASTICSの八木勇征が6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。渋谷109前での写真を公開し、話題となっている。
【写真】LDH“国宝級イケメン「すれ違いたい」と話題の街中降臨ショット
八木は「明るい時間帯に渋谷に行くなんていつぶりだろう 環境音で溢れかえった街を俯瞰で見ると 本当にたくさんの人がいて この世の中は回っていってるんだなって感じてました」とつづり写真を投稿。渋谷109を背景に笑顔でポーズを取る姿を披露している。
ユニバーサルミュージック内の新レーベル A-Sketch Labから6月10日にソロデビューシングル「GAME CHANGER」を配信リリースした八木。10日に更新された自身のInstagramではユニバーサルミュージックや街中に飾られている看板を回っている姿が公開されている。
この投稿にファンからは「素敵な感性」「遭遇したかった」「元気をもらいました」「勇征くんの言葉が染みた」「渋谷にいるなんて不思議」「格好良すぎる」「渋谷ですれ違いたい」「街に降臨してて感動」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆八木勇征、渋谷109前でのショットを公開
八木は「明るい時間帯に渋谷に行くなんていつぶりだろう 環境音で溢れかえった街を俯瞰で見ると 本当にたくさんの人がいて この世の中は回っていってるんだなって感じてました」とつづり写真を投稿。渋谷109を背景に笑顔でポーズを取る姿を披露している。
◆八木勇征の投稿に反響
この投稿にファンからは「素敵な感性」「遭遇したかった」「元気をもらいました」「勇征くんの言葉が染みた」「渋谷にいるなんて不思議」「格好良すぎる」「渋谷ですれ違いたい」「街に降臨してて感動」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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