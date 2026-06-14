女子プロレスのスターダムは14日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 Jun」を行った。

メインはゴッデス・オブ・スターダム王者組のAZM、天咲光由（02ライン）組がコグマ、葉月組を退けて初防衛に成功した。

いきなり天咲が奇襲を見せるがコグマはなんとかしのぐ。葉月と連係で踏みつけ、エルボーで反撃。AZMにつなぐ。天咲のジャンピングエルボースマッシュ、コグマのビッグブーツ。葉月とAZMに交代し、ダイビングセントーンもカウント2。10分すぎ、AZM、天咲の連係技。15分すぎ、ダイビングフットスタンプ、旋回式DDTから脇固め、回転蹴り、ハイキック、AZMが18分35秒、いっちょあがりからあずみ寿司で葉月から勝利し初防衛に成功した。

勝ったAZMは「初防衛しました。02ラインが強くなったでしょ。逆指名で挑戦してくれたけど、今度は挑戦してほしいというベルトにするから、また挑戦してきてください」とベルトを手に笑顔。敗れた葉月は「指名してくれてありがとう。きょうの負けはうちらが弱くなったのでなく、02ラインが強くなった。AZMコール聞こえたでしょ。O2ラインが価値を上げてください。また挑戦します」と称えて抱き合い勝利を祝福した。

「まだまだ防衛戦したい」とAZMが言うと、HANAKO、舞華がリングに登場。「じゃなすんで。京都でも言った通りうちらや。覚悟出来てるやろうな」と挑戦表明。これに王者組のAZMは「HANAKOはえらい威勢のいいこっちゃな。HANAKOのゴッデスに対する思い聞かせてくれや」と関西弁で挑発。HANAKOは「なんで関西弁なんやねん」と苦笑い。天咲は「誰でも関西弁しゃべりたいときあるやろ」とやり返し、「ゴッデス挑戦？いつでも準備できてる」といつでも対戦する構え。これに舞華「私、忙しくなりそうな雰囲気だから日程調整しようや」とリングを降りた。その後、「NEO GENESIS」の全員でリングに上がり締めた。

バックステージではAZMは「02ライン初防衛成功した。防衛戦ができて、同じメンバーでできてよかった」と盛り上がったところで出戻りの林下が姿を見せる。林下はユニットの元Queen’s Quest（QQ）でAZMらも所属。「久しぶり」とあいさつする。「伝えたいことはたくさんあるけど、代々木で私の隣にいてほしい」と6月20日の代々木大会での共闘を依頼。かつて仲間のAZMは「まずはお帰りと素直に言えないけど、言いたいことたくさんあるというけど、私も詩美にいいたいことたくさんある。QQメンバーも言いたいことたくさんある。まずは代々木、リングで隣に立ってもいいよ」と受諾。天咲も「あなたは昔を求めて私たちの目の前に立ったのかもしれないけど、今の私たちはあの時とは違う。でも、過去のユニットがなくなったのは私たちの責任でもあるから、今の02ラインとしてあなたの隣に立ちます」とこちらも受け入れた。林下は「代々木のリングで会おう。よろしくお願いします」と握手して控室に消えた。