逃げ切りでステップ初優勝を果たした福田萌維（撮影：GettyImages）

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＜ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース　最終日◇14日◇上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部（長野県）◇6277ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。

【写真】初々しい　プロテスト合格時の福田萌維

トータル15アンダーで並んだ福田萌維とアマチュアの今西さくらがプレーオフ（18番パー3）を行い、1ホール目でバーディを奪った福田が初優勝を飾った。敗れた今西はツアー史上9人目のアマチュア優勝がかかっていたが、目前で涙をのんだ。トータル14アンダー・3位に石井理緒。トータル13アンダー・4位タイには藤井美羽と中地萌が入った。2週連続優勝を狙った平岡瑠依はトータル6アンダー・25位タイで3日間を終えた。賞金総額は2000万円。優勝した福田は360万円を獲得した。
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