福田萌維が逃げ切りでステップ初優勝 アマ今西さくらはプレーオフに散る
＜ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース 最終日◇14日◇上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部（長野県）◇6277ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが終了した。
【写真】初々しい プロテスト合格時の福田萌維
トータル15アンダーで並んだ福田萌維とアマチュアの今西さくらがプレーオフ（18番パー3）を行い、1ホール目でバーディを奪った福田が初優勝を飾った。敗れた今西はツアー史上9人目のアマチュア優勝がかかっていたが、目前で涙をのんだ。トータル14アンダー・3位に石井理緒。トータル13アンダー・4位タイには藤井美羽と中地萌が入った。2週連続優勝を狙った平岡瑠依はトータル6アンダー・25位タイで3日間を終えた。賞金総額は2000万円。優勝した福田は360万円を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオL 最終結果
福田萌維 プロフィール＆成績
今西さくら プロフィール＆成績
渋野＆勝ペアがV争い 米女子ダブルス戦のリーダーボード
上位2人に全英出場権 国内女子ツアーの最終結果
【写真】初々しい プロテスト合格時の福田萌維
トータル15アンダーで並んだ福田萌維とアマチュアの今西さくらがプレーオフ（18番パー3）を行い、1ホール目でバーディを奪った福田が初優勝を飾った。敗れた今西はツアー史上9人目のアマチュア優勝がかかっていたが、目前で涙をのんだ。トータル14アンダー・3位に石井理緒。トータル13アンダー・4位タイには藤井美羽と中地萌が入った。2週連続優勝を狙った平岡瑠依はトータル6アンダー・25位タイで3日間を終えた。賞金総額は2000万円。優勝した福田は360万円を獲得した。
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