物価高のいま、家計にうれしい！関西には安さにアッと驚き、家計が助かりホッとする激安店がありました。そんなちょっと訳アリな激安店3店舗を、河西美帆アナウンサーと前田春香アナウンサーが調査しました。

【画像で見る】1パック100円の惣菜 どんなものがある？

半額以下の商品がずらり！激安雑貨店

まずは、半額以下のものばかり、品数7万点の雑貨店。河西美帆アナウンサーが訪れたのは、滋賀県長浜市にある「ファミリーショップはんがい 長浜店」。衣類に家具・各種消耗品まで様々な日用品を扱う雑貨店です。

（河西アナ）「定価1万9800円のヘアアイロンが、税込み4398円！安い！」

まず目に止まったのは、なんと定価の5分の1になったヘアアイロン。

さらに、冷却ファン付きの空調服や日傘・ネックファンなどのこれからの季節に使いたい夏グッズも！ほかにも、定価の半額以下の生活雑貨が目白押しです。

「ほかのお店（から）見ても安いし、ほかのお店に売っていないようなお得なものがちょこちょこ出る」

店には7万点の商品！コスメグッズだけで約7500種類



（河西アナ）「店内でどれくらい商品はあるんですか？」

（ファミリーショップはんがい 板谷政直社長）「ここのお店で7万点ぐらいあります。基本うちは衣料品店なんですけど、生活にかかわるものが大体そろう」

なかでも河西アナが気になったのがコスメコーナー！

（河西アナ）「フェイスパックがずらっと並んでいますが、1枚108円（定価330円）で売っているんですよ。パックって結局自分で試してみないと合うか合わないのかわからない。この値段で試せるのはうれしいですね」

コスメグッズだけで約7500種類の豊富さで、お値段ももちろん激安！最大9割引きの美容液も。

なぜこんなに安い？



（河西アナ）「どうしてこんなに安く売ることができるんですか？」

（ファミリーショップはんがい 板谷政直社長）「取引先が300社あるので、その中からがばっと買ったりとか、ちょこちょこっともらったりとかいろいろやっています」

激安のワケは、買い付け歴26年、3代目店主のはんがいさんが300社以上の取引先と直接交渉して、その時々でメーカーが在庫をかかえているものや決算で安くなったものを仕入れるからです。

タオルソムリエの社長こだわりのタオルは？



そんな、数ある激安品の中でも「はんがい」が特にこだわっている、店一番の人気商品がタオルです。

（ファミリーショップはんがい 板谷政直社長）「僕はタオルソムリエという認定資格持っているので、タオルに人一倍こだわりを持っていまして。安くていいタオルをお客さんに届けたい」

タオルソムリエとは、タオルの歴史や製造工程などの専門知識を供えた、いわばタオル選びのプロフェッショナル。その並々ならぬこだわりで選び抜かれたタオルを、店頭に常時3000種類以上激安価格で取りそろえています。

毎日使いやすいフェイスタオル（108円）や、肌の弱い人にオススメのロングフェイスタオル（988円）。さらに328円の「究極タオル」は…

（ファミリーショップはんがい 板谷政直社長）「めっちゃふわふわでしょ。わざとふわふわにしているんじゃなくて、綿からしっかり立ち上げながら給水スピードもあげているので、普通のタオルの10倍の吸水力。値段って安かったら興奮するじゃないですか、こんだけいろいろなものがあったら『あれもあるこれもある』みたいになるので、楽しんでいただけるかなと思って」

総菜1パック100円！！



続いては、驚異の100円！？人情味あふれる総菜店。大阪・豊中市にある「ごはん処おかえり」。7年前に1人で開店したこのお店。18畳ほどのこじんまりした店内には、総菜がずらり。

店主の上野敏子さん（57）が丁寧に調理したおかずが、常時約15種類売られています。驚くのは、その値段！

―――Q.いくらなんですか？

（ごはん処おかえり・店主 上野敏子さん）「全部100円、そこ変えず、変えず」

黄金色のいわしのからあげに、紅ショウガがたっぷり入ったたこやき、ホクホクに仕上がったじゃがいもコロッケも全部100円です。

「安いと思います、だって普通スーパーとか、ポテトサラダとか100円では絶対売っていない。ありがたいです」

「いわしのからあげ、おいしいね。便利がいいしおいしいし親切やし。一人もんの年寄りはうれしい」

子どもは“タダ” 安さのヒミツは？



さらに「子どもにはお金を気にせずよく食べて育ってほしい」と無料で総菜や菓子を提供しています。

安くておいしい総菜をお客さんに提供するため、食材は卸売り業者から直接仕入れたり、野菜を近所の家庭菜園からおすそわけしてもらったりしてコストを抑えているといいます。

店のきりもりは、母の紀美子さん（81）もお手伝い。

（紀美子さん）「接客だけまかしといてって感じ」

―――Q.100円総菜はどう？

（紀美子さん）「ようやるなって。娘ながらあっぱれや」

（ごはん処おかえり・店主 上野敏子さん）「スーパー行っても半額シールついていても高いじゃないですか。せめてちょっとぐらい楽しみあったらいいかなと思って。無理してやってますけど。（今後は）何も変わらず続けられたらそれでいい。それが一番なんで。ああしたいこうしたいではなく、ここをこのまま続けられるだけでいい」

小松菜80円！とれたて新鮮野菜が激安で販売

最後は、平日でも開店前から大行列！とれたて野菜と野菜ビュッフェが安い大阪・岸和田にある「道の駅 愛彩ランド」に前田春香アナウンサーが訪れました。

岸和田プリンや水ナスの浅漬けなど、泉州地域の名産物が売られています。開店前から大行列！そのわけは、地元のとれたて食材が並ぶ農産物直売所。

広い店内に季節ごとに約70種類の野菜や果物が並びます。もちろんお値段も…

（前田アナ）「ずっしりしている大きい水ナスが2つで150円！安いですね。小松菜は80円！久しぶりに数十円の野菜見ました」

農家から直接仕入れる直売所ならでは。仲介業者を通さないため、旬の農産物を安心安全に安く購入することができます。

「新鮮で安いし、スーパーより日持ちもする」

「泉州たまねぎと水ナスがとってもおいしい。おいしかったら、その農家さんのやつを求めて買いに来るんですよ」

生産者にとってもうれしいことが？



農家の名前が入っているのも直売所ならでは。生産者にとってもうれしいことだらけだといいます。

（水ナス農家 北嶌博子さん）「ちょっと傷あるのとかも訳アリと書いて出していたら買ってくださるので。途中で並べに来たときも『これどうやって食べんの？』とか。（それで）直接買ってくれるのを見て、買ってくれているって」

（前田アナ）「直接やり取りできるのがいい？」

（水ナス農家 北嶌博子さん）「そうですね」

もう一つの目玉「野菜ビュッフェ」目当ての客も



そんな愛彩ランドには直売所だけではないもうひとつの目玉が！

隣にあるレストランでは、直売所の野菜を使った野菜ビュッフェが！大人60分1800円です。

直売所の野菜をお値打ち価格ですぐに楽しめるのはもちろん、旬の水ナスを使った天ぷらや、泉州玉ねぎのジュレ、夏野菜の煮びたしなど野菜を使ったレシピを知ることができるのもポイントです。

このビュッフェ目当てでここを訪れるお客さんも多いといいます。

「（直売所の）お野菜もなんですけどこれがメインです、私たち。食べ放題っていうのがうれしくて、こんだけ食べてもあんまり罪悪感ないんで」

物価高の中でも楽しめる！激安店を訪れてみては？

（2026年6月10日放送 ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」内『暮らしのケーザイ塾』より）