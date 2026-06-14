35万回も表示され2.5万の「いいね」を獲得しているのは、保護猫施設での1コマ。子猫たちの元気いっぱいの行動に、視聴者からは「アトラクションだ笑」「そこに"山"が有るから...」「毛のない可哀想な猫と思ってますね」などのコメントが集まっています。

【動画：元気いっぱいな子猫たち→『ごはんの準備』を始めると…とんでもない状況】

保護猫シェルターには子猫がたくさん

Threadsアカウント「凛Rin (FIVキャリア)」に投稿されたのは、保護猫シェルター「Little Rinほごねこハウス」で起きた出来事。保護猫シェルターだけあって、子猫がたくさんいるとのこと。子猫たちは寝ていることも多いですが、好奇心旺盛で動き回って過ごすことが多いようです。

保護された子たちが元気いっぱいなのはいいことですが、シェルターで活動する主さんたちは大変な目に遭うこともあるとのこと。それは、主さんがごはんの準備をしているときに起こるといいます。

登り始めた子猫たち

主さんがテキパキと用意をしていると、子猫たちがどこからともなく集まってきたとのこと。ただ近づいてくるだけでなく、ズボンの裾にしがみついたり、飛びついて太もものあたりにぶら下がったり、肩まで登ったりとやりたい放題だったそう。

なかには爪を立ててよじ登る子猫もいて、さすがに痛かったとのこと…。ズボンに爪が引っ掛かることも多く、破れそうでもあったようです。子猫にごはんをあげるのはとても過酷なお仕事なのですね。

キャットタワー？ボルダリング？

主さんは思わず「私はこの子達に何だと思われてるんだろう？」と疑問を抱いてしまったといいます。遊ぶためのキャットタワーなのか、急かせばごはんを出してくれる人なのか、なんでも許してくれる大好きな人なのか…。

子猫たちはとてもアクロバティックな動きを見せていたとのことなので、のぼり棒やボルダリングだと思っていた可能性もありそうです。とはいえ、主さんがケガをしてしまっては大変。子猫ちゃんたちは、もう少し手加減してあげてくださいね。

元気がありすぎる子猫ちゃんたちを見た視聴者からは、「私はベッドと化します笑」「下僕はキャットタワーです」「ズボン下ろされない様にお気を付けください」などのコメントも集まっていました。

Threadsアカウント「凛Rin (FIVキャリア)」には、シェルターに保護された子猫たちの可愛い様子がたくさん投稿されていますよ。何をしていても可愛い子猫たちに癒されること間違いなしです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「凛Rin (FIVキャリア)」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。