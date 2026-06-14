映画「グレイテスト・ショーマン」でも知られる俳優のヒュー・ジャックマンが、リドリー・スコット監督による「宝島」の映画化作品で海賊ロング・ジョン・シルバー役を演じると報じられた。脚本はドラマ「アドレセンス」のジャック・ソーン氏が手がけ、エグゼクティブプロデューサーも務める。



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米デッドラインによると、本作は15日に市場への売り込みが開始予定で、主要スタジオすべてが名乗りを上げると見られている。スコット監督の次回作「The Dog Stars」を8月に公開する20世紀スタジオが優先交渉権を持っていたが、同社はディズニー傘下であり「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズを優先するため辞退したという。



ロバート・ルイス・スティーヴンソン氏の古典「宝島」(1883年)は1億部以上を売り上げ、50以上の言語に翻訳された名作。宝の地図を手にした少年ジム・ホーキンスが危険な航海に乗り出し、ロング・ジョン・シルバーとの命がけの戦いに巻き込まれる物語だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）