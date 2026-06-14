◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せていたが、遊撃手・ベッツの失策でストップ。９回先頭でピーターズにソロを浴びてノーヒットノーランも逃した。

前回登板を２２者連続アウトで締めていた山本は、この日で４５者連続アウトまで記録を伸ばした。もしベッツが遊ゴロをさばいていた場合、メジャー記録に並ぶ４６者連続アウトになっていたが「たしかに打ち取った打球でしたけど、すごいはねてイレギュラーしてましたし、そこに関しては何もないです」とかばっただけでなく、味方の守備陣に「すごく助けられて、球数少なくいけた場面も多かった。いい当たりも出ていた中で、アウトにしてもらって、すごく良かったです」と感謝した。

試合後、ベッツは「ルーチンのゴロの捕球をミスしただけだ。言い訳はない」とし、「自分がやるべきことは全部やったよ。やるべきプレーはした」と前を向いた。「最後のバウンドは予想より高かった？」と聞かれると、「そうだね、少しね」と言葉少な。この日の山本については「彼は本当に自分のペースで投げていた。今年だけじゃなく、ずっとそうだけどね。あれだけ多くの武器（球種）を持っているし、いろいろな方法で打者を打ち取ることができる。（捕手の）ラッシングも後ろで素晴らしい仕事をしていた。２人とも配球をうまく組み立てていたし、本当にいろいろな球を織り交ぜていた。打者ごとに違う攻め方をしていたし、とにかく攻略するのが難しい投手だよ」と話した。