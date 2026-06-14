ベッツ、痛恨の失策で山本由伸の完全試合ストップも正面から受け止めて取材対応「やるべきことは全部やった」由伸を称賛「彼は攻略が難しい投手」
◆米大リーグ ホワイトソックス１―７ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）
ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、９回途中１安打１失点で７勝目をつかんだ。８回２死まで１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せていたが、遊撃手・ベッツの失策でストップ。９回先頭でピーターズにソロを浴びてノーヒットノーランも逃した。
前回登板を２２者連続アウトで締めていた山本は、この日で４５者連続アウトまで記録を伸ばした。もしベッツが遊ゴロをさばいていた場合、メジャー記録に並ぶ４６者連続アウトになっていたが「たしかに打ち取った打球でしたけど、すごいはねてイレギュラーしてましたし、そこに関しては何もないです」とかばっただけでなく、味方の守備陣に「すごく助けられて、球数少なくいけた場面も多かった。いい当たりも出ていた中で、アウトにしてもらって、すごく良かったです」と感謝した。
試合後、ベッツは「ルーチンのゴロの捕球をミスしただけだ。言い訳はない」とし、「自分がやるべきことは全部やったよ。やるべきプレーはした」と前を向いた。「最後のバウンドは予想より高かった？」と聞かれると、「そうだね、少しね」と言葉少な。この日の山本については「彼は本当に自分のペースで投げていた。今年だけじゃなく、ずっとそうだけどね。あれだけ多くの武器（球種）を持っているし、いろいろな方法で打者を打ち取ることができる。（捕手の）ラッシングも後ろで素晴らしい仕事をしていた。２人とも配球をうまく組み立てていたし、本当にいろいろな球を織り交ぜていた。打者ごとに違う攻め方をしていたし、とにかく攻略するのが難しい投手だよ」と話した。