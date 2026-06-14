日曜劇場『GIFT』最終回 涼が亡くなったことを受け、世間は責任を問う声で荒れる
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の最終回が、14日に放送される。
【写真多数】堤真一、山田裕貴、有村架純ら…豪華キャストを一挙紹介！
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
■最終回のあらすじ
決勝戦は「ブルズｖｓシャーク」に決まった。
しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、世間は責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込む記事が萩森の策略で出てしまう。それを受け決勝戦は中止になりかけ…。そんな中、人香（有村架純）は涼の家を訪れ涼の残した想いに心動かされる。そしてある行動に出る。
はたしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか？
天才宇宙物理学者・伍鉄が出す最後の答えとは･･･。
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車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
決勝戦は「ブルズｖｓシャーク」に決まった。
しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、世間は責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込む記事が萩森の策略で出てしまう。それを受け決勝戦は中止になりかけ…。そんな中、人香（有村架純）は涼の家を訪れ涼の残した想いに心動かされる。そしてある行動に出る。
はたしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか？
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