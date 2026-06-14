「楽天０−２広島」（１３日、楽天モバイル最強パーク）

広島は先発・森下暢仁が、自身２年ぶりの完封勝利でチームの連敗を４で止めた。交流戦ビジター８試合目で初勝利。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「素晴らしい投球」と絶賛した。

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森下の投球に尽きる勝利だね。今シーズン最高のピッチングじゃないかな。球にキレがあって、低めへ丁寧に投げていた。バッテリーを組んだ石原とのコンビも良かったし、素晴らしい投球だったね。

森下は立ち上がりにバタバタすることがあるんだけど、初回無死一塁から、黒川を３ボールから右飛に打ち取った。あのアウトが大きかったね。

２点リードの九回は２死から初めて四球を出した。クリーンアップに続いていく打順で少し心配したけど、最後は辰己をしっかり抑えた。三者凡退のイニングが多かったし、テンポ、リズムがいいから守りもファインプレーが出ていたよね。

攻撃もいい点の取り方ができた。初回は１死一塁から菊池が大根斬りのような右前打でエンドランを決めて、坂倉の先制打につながった。五回も坂倉とモンテロの連続二塁打で追加点を奪った。やっぱり主力が打つと得点になるよね。

森下は完封できたことで次の登板に自信を持って臨めるだろう。チームとしてもいい勝ち方ができたし、これからまたみんな頑張ってくれるんじゃないかな。