信用残ランキング【買い残減少】 三菱ＵＦＪ、サンリオ、野村
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※6月5日信用買い残の5月29日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8306> 三菱ＵＦＪ -4,919 27,544 9.70
２．<8136> サンリオ -2,665 41,867 26.56
３．<8604> 野村 -2,278 12,958 34.50
４．<7868> 広済堂ＨＤ -1,908 15,153 34.11
５．<5803> フジクラ -1,767 28,713 17.06
６．<4755> 楽天グループ -1,724 24,051 35.24
７．<8316> 三井住友ＦＧ -1,685 10,697 14.57
８．<2181> パーソルＨＤ -1,583 2,857 12.30
９．<3315> 日本コークス -1,557 10,369 5.17
10．<6740> Ｊディスプレ -1,532 51,893 3.13
11．<8729> ソニーＦＧ -1,333 124,649 13.20
12．<6758> ソニーＧ -1,211 10,756 36.28
13．<7267> ホンダ -1,093 8,354 5.78
14．<5202> 板硝子 -915 6,248 844.39
15．<6701> ＮＥＣ -866 12,414 57.47
16．<6702> 富士通 -861 7,076 37.97
17．<7974> 任天堂 -847 14,397 18.15
18．<9501> 東電ＨＤ -827 92,792 89.60
19．<8411> みずほＦＧ -803 7,592 13.71
20．<2146> ＵＴ -753 6,082 6.76
21．<6464> ツバキナカ -643 1,618 2.63
22．<3660> アイスタイル -601 5,524 6.35
23．<6501> 日立 -579 5,733 12.10
24．<3382> セブン＆アイ -566 4,025 3.92
25．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -538 5,039 2.95
26．<6315> ＴＯＷＡ -518 2,956 9.63
27．<9107> 川崎汽 -513 1,707 2.28
28．<4385> メルカリ -510 2,555 7.40
29．<8410> セブン銀 -507 6,812 1.37
30．<9424> 日本通信 -488 13,116 10.93
31．<6753> シャープ -485 4,489 1.70
32．<1605> ＩＮＰＥＸ -469 3,511 13.78
33．<2413> エムスリー -418 5,091 22.65
34．<6857> アドテスト -393 5,532 6.79
35．<5074> テスＨＤ -375 3,869 1.44
36．<5535> ミガロＨＤ -340 2,927 0.00
37．<6330> 東洋エンジ -325 4,657 5.21
38．<4202> ダイセル -305 931 31.80
39．<268A> リガクＨＤ -304 858 1.86
40．<6326> クボタ -294 652 0.49
41．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -291 5,183 22.38
42．<6920> レーザーテク -277 1,201 3.92
43．<7013> ＩＨＩ -276 24,633 44.30
44．<4751> サイバー -273 2,842 34.17
45．<6869> シスメックス -261 1,919 8.65
46．<7735> スクリン -261 807 5.03
47．<3668> コロプラ -252 1,182 2.76
48．<6146> ディスコ -246 657 2.85
49．<6480> トムソン -228 1,238 30.35
50．<9101> 郵船 -225 1,632 5.53
株探ニュース
※6月5日信用買い残の5月29日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1558銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8306> 三菱ＵＦＪ -4,919 27,544 9.70
２．<8136> サンリオ -2,665 41,867 26.56
３．<8604> 野村 -2,278 12,958 34.50
４．<7868> 広済堂ＨＤ -1,908 15,153 34.11
５．<5803> フジクラ -1,767 28,713 17.06
６．<4755> 楽天グループ -1,724 24,051 35.24
７．<8316> 三井住友ＦＧ -1,685 10,697 14.57
８．<2181> パーソルＨＤ -1,583 2,857 12.30
９．<3315> 日本コークス -1,557 10,369 5.17
10．<6740> Ｊディスプレ -1,532 51,893 3.13
11．<8729> ソニーＦＧ -1,333 124,649 13.20
12．<6758> ソニーＧ -1,211 10,756 36.28
13．<7267> ホンダ -1,093 8,354 5.78
14．<5202> 板硝子 -915 6,248 844.39
15．<6701> ＮＥＣ -866 12,414 57.47
16．<6702> 富士通 -861 7,076 37.97
17．<7974> 任天堂 -847 14,397 18.15
18．<9501> 東電ＨＤ -827 92,792 89.60
19．<8411> みずほＦＧ -803 7,592 13.71
20．<2146> ＵＴ -753 6,082 6.76
21．<6464> ツバキナカ -643 1,618 2.63
22．<3660> アイスタイル -601 5,524 6.35
23．<6501> 日立 -579 5,733 12.10
24．<3382> セブン＆アイ -566 4,025 3.92
25．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -538 5,039 2.95
26．<6315> ＴＯＷＡ -518 2,956 9.63
27．<9107> 川崎汽 -513 1,707 2.28
28．<4385> メルカリ -510 2,555 7.40
29．<8410> セブン銀 -507 6,812 1.37
30．<9424> 日本通信 -488 13,116 10.93
31．<6753> シャープ -485 4,489 1.70
32．<1605> ＩＮＰＥＸ -469 3,511 13.78
33．<2413> エムスリー -418 5,091 22.65
34．<6857> アドテスト -393 5,532 6.79
35．<5074> テスＨＤ -375 3,869 1.44
36．<5535> ミガロＨＤ -340 2,927 0.00
37．<6330> 東洋エンジ -325 4,657 5.21
38．<4202> ダイセル -305 931 31.80
39．<268A> リガクＨＤ -304 858 1.86
40．<6326> クボタ -294 652 0.49
41．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -291 5,183 22.38
42．<6920> レーザーテク -277 1,201 3.92
43．<7013> ＩＨＩ -276 24,633 44.30
44．<4751> サイバー -273 2,842 34.17
45．<6869> シスメックス -261 1,919 8.65
46．<7735> スクリン -261 807 5.03
47．<3668> コロプラ -252 1,182 2.76
48．<6146> ディスコ -246 657 2.85
49．<6480> トムソン -228 1,238 30.35
50．<9101> 郵船 -225 1,632 5.53
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