　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※6月5日信用買い残の5月29日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1558銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-4,919　　 27,544　　　9.70
２．<8136> サンリオ 　　 　　-2,665　　 41,867　　 26.56
３．<8604> 野村 　　　　 　　-2,278　　 12,958　　 34.50
４．<7868> 広済堂ＨＤ 　 　　-1,908　　 15,153　　 34.11
５．<5803> フジクラ 　　 　　-1,767　　 28,713　　 17.06
６．<4755> 楽天グループ　　　-1,724　　 24,051　　 35.24
７．<8316> 三井住友ＦＧ　　　-1,685　　 10,697　　 14.57
８．<2181> パーソルＨＤ　　　-1,583　　　2,857　　 12.30
９．<3315> 日本コークス　　　-1,557　　 10,369　　　5.17
10．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,532　　 51,893　　　3.13
11．<8729> ソニーＦＧ 　 　　-1,333　　124,649　　 13.20
12．<6758> ソニーＧ 　　 　　-1,211　　 10,756　　 36.28
13．<7267> ホンダ 　　　 　　-1,093　　　8,354　　　5.78
14．<5202> 板硝子 　　　 　　　-915　　　6,248　　844.39
15．<6701> ＮＥＣ 　　　 　　　-866　　 12,414　　 57.47
16．<6702> 富士通 　　　 　　　-861　　　7,076　　 37.97
17．<7974> 任天堂 　　　 　　　-847　　 14,397　　 18.15
18．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-827　　 92,792　　 89.60
19．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-803　　　7,592　　 13.71
20．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-753　　　6,082　　　6.76
21．<6464> ツバキナカ 　 　　　-643　　　1,618　　　2.63
22．<3660> アイスタイル　　　　-601　　　5,524　　　6.35
23．<6501> 日立 　　　　 　　　-579　　　5,733　　 12.10
24．<3382> セブン＆アイ　　　　-566　　　4,025　　　3.92
25．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-538　　　5,039　　　2.95
26．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-518　　　2,956　　　9.63
27．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-513　　　1,707　　　2.28
28．<4385> メルカリ 　　 　　　-510　　　2,555　　　7.40
29．<8410> セブン銀 　　 　　　-507　　　6,812　　　1.37
30．<9424> 日本通信 　　 　　　-488　　 13,116　　 10.93
31．<6753> シャープ 　　 　　　-485　　　4,489　　　1.70
32．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　　-469　　　3,511　　 13.78
33．<2413> エムスリー 　 　　　-418　　　5,091　　 22.65
34．<6857> アドテスト 　 　　　-393　　　5,532　　　6.79
35．<5074> テスＨＤ 　　 　　　-375　　　3,869　　　1.44
36．<5535> ミガロＨＤ 　 　　　-340　　　2,927　　　0.00
37．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-325　　　4,657　　　5.21
38．<4202> ダイセル 　　 　　　-305　　　　931　　 31.80
39．<268A> リガクＨＤ 　 　　　-304　　　　858　　　1.86
40．<6326> クボタ 　　　 　　　-294　　　　652　　　0.49
41．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-291　　　5,183　　 22.38
42．<6920> レーザーテク　　　　-277　　　1,201　　　3.92
43．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-276　　 24,633　　 44.30
44．<4751> サイバー 　　 　　　-273　　　2,842　　 34.17
45．<6869> シスメックス　　　　-261　　　1,919　　　8.65
46．<7735> スクリン 　　 　　　-261　　　　807　　　5.03
47．<3668> コロプラ 　　 　　　-252　　　1,182　　　2.76
48．<6146> ディスコ 　　 　　　-246　　　　657　　　2.85
49．<6480> トムソン 　　 　　　-228　　　1,238　　 30.35
50．<9101> 郵船 　　　　 　　　-225　　　1,632　　　5.53

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