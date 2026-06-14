さらに「ちょうどイイ」ミニバンへ進化する

2024年に現行型が登場したホンダ「フリード」は、そろそろ大幅改良の時期を迎えるとみられます。

マイナーチェンジ版の“新型”フリードがどう変わるのか、予想していきます。

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フリードは、2008年5月に初代モデルが誕生しました。「コンパクトなボディに3列シートを詰め込む」という当時としては画期的なコンセプトで市場に登場し、狭い路地や立体駐車場でも扱いやすいサイズ感が多くのファミリー層に支持されています。

2016年9月には2代目へとフルモデルチェンジ。このモデルから、従来の「フリードスパイク」に代わる2列シート仕様「フリード＋（プラス）」が正式にラインナップに加わっています。

超低床フロアによる広大な荷室と、先進安全運転支援システム「ホンダセンシング」の本格採用が大きな話題を呼びました。

そして2019年のマイナーチェンジでは、SUVテイストをまとったクロスオーバー仕様「CROSSTAR（クロスター）」が追加され、アクティブな層にも訴求する幅広い世界観を確立。2代目は実に約8年にわたって販売が続いたロングセラーモデルとなりました。

そして2024年6月、待望の3代目へフルモデルチェンジを果たします。

パワートレインには、1.5リッターガソリン車に加え、2モーターハイブリッドシステム「e：HEV（イーエイチイーブイ」が採用され、カタログ燃費は最大25.6km／L（WLTCモード）へと大幅に向上しました。

ホンダセンシングは8機能から17機能へと大幅拡充され、安全性能が飛躍的に向上しています。

グレード構成は「AIR（エアー）」と「CROSSTAR（クロスター）」の2本立てとなり、それぞれ上質感とアクティブさを表現したデザインが好評を博しています。

この3代目はミニバンとして初めて「日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞するという快挙を達成しました。

3代目フリードは、フルモデルチェンジからわずか半年余りでアップデートが施されました。

2025年2月にe：HEVモデルの一部改良が発表され、同年7月にはガソリンモデルの改良も実施されています。

変更点は主に安全装備の適用範囲の拡大や価格改定が中心でしたが、ボディ塗装の品質改善なども盛り込まれており、発売直後のユーザーからのフィードバックを着実に反映した内容となりました。

注目されるのは、次なる「本格的なマイナーチェンジ」の時期です。

先代（2代目）の実績を振り返ると、フルモデルチェンジから約3年後の2019年にCROSSTARの追加を含む大がかりな改良が行われました。

この周期をそのまま3代目に当てはめると、2027年から2028年ごろに本格的なマイナーチェンジが行われる可能性が高いと見られています。

ただし、2026年夏ごろにも中間的な一部改良が実施されるとの見方もあり、短いスパンでの継続的な改善が続く可能性もあります。

現行モデルでは、アダプティブドライビングビームや後退出庫サポート、ブラインドスポットインフォメーションなどが一部グレードで採用されています。

マイナーチェンジでは、これらの先進安全装備が全グレードに標準化される可能性があるでしょう。

また、ホンダセンシングのさらなる機能追加も期待されており、交差点での右折時など複雑なシーン対応のアップデートが予想されます。

OTA（Over The Air）ソフトウェアアップデートへの対応や、インフォテインメントシステムの最新化も期待できるところ。また、リアクーラーの機能強化や、後席乗員の快適性をさらに高める装備の追加も考えられます。

フリードのユーザー層であるファミリー層が日常的に感じる「あったらいい」装備が丁寧に盛り込まれるでしょう。

外観については、フロントバンパーやグリルデザインの変更など、フェイスリフトが施される可能性があります。

特にCROSSTARは、よりSUVらしさを強調したエクステリアへのアップデートを期待したいところ。カラーラインナップの刷新も合わせて行われることが多く、新色の追加もありそうです。

※ ※ ※

2代目が約3年サイクルで大きな進化を遂げたように、3代目もそのペースを踏まえると2027年から2028年ごろに本格マイナーチェンジが行われると予想されます。

安全装備の全グレード標準化、e：HEVのさらなる熟成、そして使い勝手の細かな向上など、フリードがまた一段と磨かれる日を、多くのユーザーが楽しみに待っているはず。

今後のフリードの動向を、期待して待っていましょう。